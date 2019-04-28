شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "عندى صورك" و"الحياة هى الشيكولاتة" أغرب 6 إجابات قالها Siri لمستخدميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن المتحدث الافتراضى siri، الذى يوجد فى أدوات أبل، يصدر ردود فعل لا تصدقها والتى تكون مضحكة جدا لمستخدميه حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن المتحدث الافتراضى أجاب عن أسئلة غريبة له بشكل مضحك جدا، خاصة عندما سأله أحد المستخدمين إذا ما كان له شريك حياة فأجاب أن الأمر سينتهى بالحسرة والوحدة فلماذا من البداية، وعندما سأله آخر عن معنى الحياة فأجاب "الشوكولاتة".

الاستجابات التلقائية المسلية التي تلقاها مالكو أدوات أبل عند محاولة التواصل مع مساعدهم الافتراضى تمت مشاركتها، حيث ساهم الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم فى محادثات siri، والتى نقدمها لك.

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siri - البس إزاى فى الهالوين؟ ممكن تعملى زى ظاهرة "الكسوف".. تلبسى فستان أسود وتقفى وراء الأشياء.

siri2 - هل لديك "بوى فريند"؟ ليه يبقى عندى عشان أكل أيس كريم واسمع للموسيقى وأخرج وفى الآخر نقفل الأبواب فى وش بعض وتنتهى الأمور بوجع القلب والوحدة.

siri 3 ممكن تكونى الفلانتين بتاعى؟ أمر لطيف منك جدا ولكن للأسف عندى خطط فى هذا اليوم.. أنا بعتذر.

siri 4 - ما معنى الحياة؟ - كل الأدلة إلى الآن تقترح أنها الشوكولاتة.

siri 5 ممكن تتصلى بـ"البوى فريند" لو سمحت؟ انهى واحد فيهم "جون" ولا "كريج".



siri 6

- أنا عندى كل شىء أريده مخزن على "الكلاود"!.