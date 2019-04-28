شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 50 سنة من رحلة القمر.. ظهور صور مذهلة ومنسية لبرنامج أبولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى هذا العام نشهد مرور خمسين عامًا منذ أن صعد رواد الفضاء نيل أرمسترونج وبز ألدرين إلى سطح القمر، والذين تركوا للعالم صورا لهذا الإنجاز الإنسانى الأول على القمر.



انطلاق صاروخ القمر صورة 1: المتفرجون فى موقف للسيارات بالقرب من مبنى تجميع المركبات يلوحون بالعلم الأمريكي، بينما يبدأ أبولو 11 رحلته إلى القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى فإن هناك الكثير من الصور الفوتوغرافية الأخرى من البعثة التى لم تر هذا النوع من الشهرة، وتم نسيانها، والتى ظهرت فى كتاب "تصوير أبولو 11: مناظر نادرة ولحظات غير مكتشفة"، وهو كتاب جديد لمؤرخ رواد الفضاء جي. إل. بيكرينغ والصحفي جون بيسني.

Advertisements

وكتب بيسني في مقدمة الكتاب: "على الرغم من أننا مهدنا الطريق للمهمة بمعلومات أساسية عن نيل أرمسترونج وبز ألدرين ومايك كولينز، فإن تركيزنا الأساسي هو يناير وحتى أغسطس 1969"، مضيفا: "نحن نأخذ القارئ خلال تدريب الطاقم، بما في ذلك الرحلات الجيولوجية الميدانية ومحاكاة سطح القمر".



نيل أرمسترونج صورة 2: نيل أرمسترونج أثناء تدريبه فى الصحراء في قاعدة ستيد الجوية في شمال غرب نيفادا في 16 أغسطس 1963.

ويحتوى هذا الكتاب على مجموعة مذهلة من الصور، ويضفى طابعًا إنسانيًا على رواد فضاء أبولو 11، وتتجاوز هذه الصور هبوط أرمسترونج وألدرين القمرى لإظهار اللحظات المتوترة والمثيرة وحتى الدنيوية على طول الطريق فى برنامج أبولو.