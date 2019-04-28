رغم النفي Nikkei تؤكد من جديد قدوم Switch أرخص ثمناً هذا الصيف!

فاطمة أيت طالب - دبي - العديد من المصادر ذات الوزن الثقيل مثل Nikkei و Bloomberg أكّدت سابقاً أن شركة ننتندو تتحضّر لإطلاق جهاز Switch أرخص ثمناً هذا العام، و أن الجهاز قادم في الصيف، حيثُ أشار Bloomberg إلى إمكانية قدومه قبل نهاية شهر مايو. مع ذلك نفى رئيس شركة ننتندو “فوروكاوا” هذه الأنباء، و قال أن الشركة لن تعلن عن جهازٍ جديدٍ حتى في E3 القادم.

حسناً، يبدو أن Nikkei ما زالت مُصرّة على موقفها! بناءً على تغريدة جديدة من استشاري ألعاب الفيديو في اليابان Serkan Toto، نشرت Nikkei تقريراً جديداً بعد نفي رئيس شركة ننتندو للأمر، و أعادت التأكيد من جديد على قدوم Switch أرخص ثمناً صيف العام الحالي.

إن صح هذا التقرير، فهذا يعني أن الإعلان عن الجهاز قد يسبق E3 القادم. كما ذكرت مصادر أخرى أن شركة ننتندو قد أخبرت المتاجر في إسبانيا ببيع ما تملكه من أجهزة 2DS قبل الصيف القادم على الأرجح، و هذا مؤشر إضافي على رغبة الشركة في إطلاق نموذج محمول من جهاز Switch هذا الصيف.