إجمالي مبيعات Playstation 4 يصل إلى 96.8 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سوني في الأيام الماضية بالإعلان عن تقريرها المالي، و تم تحديث أرقام المبيعات الخاصة بجهاز الشركة المنزلي Playstation 4. الجهاز يواصل تحقيق المبيعات الضخمة حتى في هذه الفترة المتأخرة من حياته، و قد وصل إجمالي المبيعات إلى 96.8 مليون وحدة، البلايستيشن4 قريباً جداً سيكون جهاز المئة مليون الجديد في عالم ألعاب الفيديو. كما تتوقع سوني بيع 16 مليون جهاز في العام المالي الحالي الذي سينتهي في مارس 2020.

و قد تمكن الجهاز من بيع 17.8 مليون وحدة في عامه المالي الذي انتهى في مارس 2019. و وصل عدد المشتركين في خدمة Playstation Plus إلى 36.4 مليون مُشترك حتى الآن.