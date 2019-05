Switch يتصدر الأجهزة و The Division 2 تتصدر الألعاب في تقرير NPD لمبيعات شهر مارس 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت وكالة NPD عن تقريرها الشهري لمبيعات السوق الأمريكي، و ذلك عن شهر مارس من العام الحالي 2019. وصل إجمالي مبيعات السوق إلى 1.179 مليار دولار بتراجع نسبته 11% عن مارس من العام الماضي، و تمكنت أجهزة الألعاب من تحقيق عائدات تصل إلى 282 مليون دولار بتراجع وصل إلى 15%، أما مبيعات الألعاب فقد وصلت إلى 547 مليون دولار، و ذلك بتراجع وصل إلى 11% مقارنة مع العام الماضي.

و فيما يتعلق بمبيعات الأجهزة فإن Nintendo Switch كان الأكثر مبيعاً في مارس و في الربع الأول من العام إجمالاً سواء على صعيد عدد الوحدات المُباعة أو العائدات بالدولار. كما كانت طرفية DualShock 4 هي أداة التحكم الأكثر مبيعاً في شهر مارس.

الألعاب الأكثر مبيعاً أتت بالصورة التالية:

Tom Clancy’s The Division 2^

Sekiro: Shadows Die Twice^

MLB 19: The Show

Devil May Cry 5

Super Smash Bros. Ultimate*

Red Dead Redemption II

NBA 2K19

Grand Theft Auto V

Yoshi’s Crafted World*

Call of Duty: Black Ops IIII^

Anthem^

Mario Kart 8*

Jump Force

New Super Mario Bros. U Deluxe*

Far Cry New Dawn

Minecraft#

Battlefield V^

The Legend of Zelda: Breath of the Wild*

Borderlands

Assassin’s Creed: Odyssey