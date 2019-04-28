Switch يتصدر الأجهزة و The Division 2 تتصدر الألعاب في تقرير NPD لمبيعات شهر مارس 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت وكالة NPD عن تقريرها الشهري لمبيعات السوق الأمريكي، و ذلك عن شهر مارس من العام الحالي 2019. وصل إجمالي مبيعات السوق إلى 1.179 مليار دولار بتراجع نسبته 11% عن مارس من العام الماضي، و تمكنت أجهزة الألعاب من تحقيق عائدات تصل إلى 282 مليون دولار بتراجع وصل إلى 15%، أما مبيعات الألعاب فقد وصلت إلى 547 مليون دولار، و ذلك بتراجع وصل إلى 11% مقارنة مع العام الماضي.

و فيما يتعلق بمبيعات الأجهزة فإن Nintendo Switch كان الأكثر مبيعاً في مارس و في الربع الأول من العام إجمالاً سواء على صعيد عدد الوحدات المُباعة أو العائدات بالدولار. كما كانت طرفية DualShock 4 هي أداة التحكم الأكثر مبيعاً في شهر مارس.

الألعاب الأكثر مبيعاً أتت بالصورة التالية: