فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت وكالة NPD عن تقريرها الشهري لمبيعات السوق الأمريكي، و ذلك عن شهر مارس من العام الحالي 2019. وصل إجمالي مبيعات السوق إلى 1.179 مليار دولار بتراجع نسبته 11% عن مارس من العام الماضي، و تمكنت أجهزة الألعاب من تحقيق عائدات تصل إلى 282 مليون دولار بتراجع وصل إلى 15%، أما مبيعات الألعاب فقد وصلت إلى 547 مليون دولار، و ذلك بتراجع وصل إلى 11% مقارنة مع العام الماضي.
و فيما يتعلق بمبيعات الأجهزة فإن Nintendo Switch كان الأكثر مبيعاً في مارس و في الربع الأول من العام إجمالاً سواء على صعيد عدد الوحدات المُباعة أو العائدات بالدولار. كما كانت طرفية DualShock 4 هي أداة التحكم الأكثر مبيعاً في شهر مارس.
الألعاب الأكثر مبيعاً أتت بالصورة التالية:
Tom Clancy’s The Division 2^
Sekiro: Shadows Die Twice^
MLB 19: The Show
Devil May Cry 5
Super Smash Bros. Ultimate*
Red Dead Redemption II
NBA 2K19
Grand Theft Auto V
Yoshi’s Crafted World*
Call of Duty: Black Ops IIII^
Anthem^
Mario Kart 8*
Jump Force
New Super Mario Bros. U Deluxe*
Far Cry New Dawn
Minecraft#
Battlefield V^
The Legend of Zelda: Breath of the Wild*
Borderlands
Assassin’s Creed: Odyssey
كانت هذه تفاصيل خبر Switch يتصدر الأجهزة و The Division 2 تتصدر الألعاب في تقرير NPD لمبيعات شهر مارس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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