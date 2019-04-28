خدمة Xbox Live تصل إلى 63 مليون مُشترك

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال تقريرها المالي الأخير أكدت شركة مايكروسوفت أن عدد المُشتركين في خدمة Xbox Live قد وصل إلى 63 مليون مُشترك حتى هذه اللحظة.
من خلال هذا التقرير، أكدت مايكروسوفت أن عائدات قسم الألعاب قد ارتفعت بنسبة 5% عن نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، لكن Amy Hood أكدت أن عائدات القسم أتت أقل مما توقعته شركة مايكروسوفت.
و يُذكر بأن القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت كسرت حاجز 1 ترليون دولار للمرة الأولى في تاريخها بعد ساعاتٍ من صدور التقرير المالي، و الذي حققت فيه مايكروسوفت عائدات تجاوزت 30 مليار دولار.
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