شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتحدوا موسك.. خبراء يؤكدون: السيارات بدون سائق لن تكون جاهزة قبل 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدد من خبراء الصناعة إن السيارات بدون سائق تبعد عشر سنوات على الأقل، إذ إن الآلات تظل عرضة للاختراق، ويتم تقديم المزيد من المشاكل فيما يخص هذه التكنولوجيا المتقدمة لتزويد السيارة بالذكاء الاصطناعى المطلوب للقيادة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتأتى هذه الأخبار بعد أن عقد إيلون موسك، رئيس تسلا التنفيذى، يومه الأول مع المستثمرين هذا الأسبوع، مدعيا أنه سيحصل على سيارات ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2020.

وقالت حكومة المملكة المتحدة أيضًا إنها تريد سيارات ذاتية القيادة فى غضون عامين، فقد قال وزير السيارات ريتشارد هارينجتون فى فبراير: "نتحرك نحو وجود سيارات ذاتية القيادة على طرقاتنا بحلول عام 2021".

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لكن هذه الادعاءات تبدو جريئة، مقارنة بما قاله 54 خبيرا فى مجال القيادة الذاتية، حيث أخبر أحد الباحثين بالصناعة أنهم شعروا بالقلق من حقيقة أن تقنية الاستشعار اللازمة غير موجودة، والخوارزميات لا وجود لها بعد.

وسيستغرق الذكاء الاصطناعى أكثر من 10 سنوات قبل أن يتمكن الكمبيوتر من إصدار جميع الأحكام بطريقة مضمونة أكثر أمانًا من إنسان فى جميع الحالات.

وعبر أكثر من ثلث من شملهم الاستطلاع عن مخاوف جدية من البرامج التى لا تتصرف بشكل مقبول، والمكونات باهظة الثمن، وتأمين أنظمة المركبات من القرصنة، لكن تسلا تزعم أن الرقاقة الجديدة التى ستعمل بها السيارات الذاتية، منخفضة الطاقة وبتكلفة منخفضة، وكذلك واضحة وبسيطة، وبها ستة مليارات الترانزستورات، ويمكنها معالجة 2.5 مليار بكسل فى الثانية من الكاميرات المدمجة.