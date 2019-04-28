الأرصاد تعلن تفاصيل طقس شم النسيم.. و3 نصائح هامة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، الإثنين، الذي يوافق شم النسيم، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وسيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لأول موجة حارة تستمر حتى الإثنين المقبل، كما كشفت عن حالة الطقس خلال أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، أيضا قدمت نصائح هامة للمواطنين.

وقالت الهيئة في بيان لها: "من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الأربعاء، لموجة حارة تستمر حتى الاثنين 29 أبريل الجارى، حيث ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات".

وأضافت: "من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر".

وأكدت الأرصاد أنه بصفة عامة، الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية والشواطئ المطلة عليها وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل، خلال عيد القيامة المجيدة وشم النسيم.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

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3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

- السواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية

- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية

- محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية

- محافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية

- محافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الإثنين:

القاهرة 32-19

الإسكندرية 26-15

بورسعيد 26-21

رفح 24-19، طابا 23-19

شرم الشيخ 35-23

بني سويف 34-21

الوادي الجديد 38-21

حلايب 30-22