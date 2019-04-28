تكنولوجيا: جوجل تجلب الثيم المظلم لتطبيق Chrome على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق متصفح كروم مؤخراً تقدم من خلاله إختيار الثيم المظلم في واجهة التطبيق للمستخدمين.

ينطلق التحديث الجديد لتطبيق متصفح جوجل كروم الذي يأتي بإصدار رقم 74.0.3729.112 على منصة الأندوريد بميزة الثيم المظلم المرتقبة من مستخدمي التطبيق.

ويمكن تمكين ميزة الثيم المظلم الجديدة عبر نسخ الرابط chrome://flags/#enable-android-night-mode في شريط البحث الخاص بتطبيق كروم، ومن ثم يمكن للمستخدم النقر في القائمة المنزلقة على Android Chrome UI dark mode لإختيار تمكين الثيم المظلم في إعدادات التطبيق.

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يذكر أن هذا التحديث لتطبيق متصفح كروم يضيف أيضاً ميزة الترجمة إلى جانب الثيم المظلم، حيث تأتي هذه الميزة من خلال إختصار جديد في القائمة لدعم المستخدم بترجمة سريعة لصفحات البحث حيث تدعم هذه الميزة الترجمة إلى الإنجليزية أو أي لغات أخرى.

أيضاً من المقرر أن يظهر إختيار الترجمة عند إدراك المتصفح لإختلاف لغة الصفحات عن اللغة المستخدمة غالباً من المستخدم، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار من جوجل كروم في متجر جوجل بلاي الآن.

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