تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Honor 20 Pro باللون الأبيض المتدرج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت خلال الأسبوع الماضي صور مسربة لهاتف Honor 20 Pro باللون الأزرق، واليوم يظهر الهاتف من جديد باللون الأبيض المتدرج.

ظهر هاتف Honor 20 Pro باللون الأبيض المتدرج إلى اللون الوردي، كما ظهرت إعدادات الكاميرة الخلفية الرباعية أيضًا التي تتميز بتصميم رأسي في الزاوية اليسرى العلوية للهاتف.

ويُقال إن الكاميرا الرئيسية المستخدمة بالهاتف ستتضمن مستشعر Sony IMX600، كما تكشف الصورة عن أن الهاتف سيحتوي على كاميرا منظار مع عدسة تلي فوتوغرافية مماثلة لتلك التي رأيناها مع P30 Pro من هواوي.

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سيشمل إعداد الكاميرا أيضًا كاميرا ToF ثلاثية الأبعاد مع العدسة الرابعة والتي ستكون على الأرجح واسعة الزاوية.

سيتم الكشف عن مجموعة Honor 20 في 21 مايو في حدث في لندن.

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