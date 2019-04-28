انت الان تتابع تفاصيل خبر مليون نوع بيولوجي مهدد بالانقراض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 04:52 مساءً - قرع خبراء دوليون في التنوع البيولوجي جرس الإنذار؛ محذرين العالم من فقدان قرابة مليون نوع بيولوجي خلال السنوات القادمة في أكبر عملية انقراض.

ويعمل هؤلاء الخبراء منذ ثلاث سنوات، وعددهم 150 ويمثلون 50 دولة، على إعداد أول تقرير شامل منذ 2005، سيعرض للمناقشة من 29 أبريل إلى 4 مايو القادم، ومن خلاله سيتم التأكيد على الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف ما وصفوه بـ"الانقراض السادس" الذي يتحمل مسؤوليته الإنسان.

وحسب ملخص التقرير فإن هناك سرعة مقلقة في اختفاء أنواع حيوية، وفقاً لما ذكرت "الجزيرة نت".

فمن بين ثمانية ملايين نوع، أغلبها من الحشرات (5.5 مليون نوع)، فإن قرابة مليون نوع مهدد بالانقراض في خلال العشريات القادمة ما لم تتخذ حكومات الدول الإجراءات الضرورية لوقف ذلك.

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وبالإضافة إلى اختفاء الأنواع البيولوجية حذر التقرير من اختفاء محتمل لأنظمة بيئية؛ حيث سجل فساد قرابة ثلاثة أرباع من المساحات الأرضية، و40% من البحار والمحيطات، بالإضافة إلى تأثر مصادر المياه، وذلك كله بفعل الإنسان الذي أصبح يمارس ضغوطاً كبيرة على الطبيعة.

وحسب الملخص يوجد أكثر من مليارَين من البشر يستخدمون الخشب من أجل إنتاج الطاقة، و4 مليارات يلجؤون للطب البديل، بالإضافة إلى استغلال الثروات الباطنية والصيد البحري الجائر مع تأثير التغيرات المناخية.

هذا الفقدان من التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية قدّره خبراء المنصة بما يعادل 10% من الدخل العالمي الخام كل سنة.

وتوقع الخبراء أن يعيش قرابة أربعة مليارات إنسان في أراضٍ قاحلة بحلول عام 2050، وهو ما سيتسبب في اندلاع نزاعات بسبب المياه ونزوح نحو 700 مليون شخص نحو المدن الساحلية.