شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أحدث صورة لشروق الشمس على الأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا صورة جديدة لشروق الشمس على كوكب الأرض، حيث تظهر كيف تبدو الأرض من محطة الفضاء الدولية خلال شروق الشمس الذي تعرض له رواد الفضاء في عيد القيامة 21 أبريل الحالى.



أحدث صورة لشروق الأرض من الفضاء

ووفقًا لما ذكره موقع "space" العلمى، فإن هذا الشروق هو أحد لحظات شروق الشمس الكثيرة التى يتعرض لها رواد الفضاء بالمحطة الدولية، وذلك لأن المختبر المداري يدور حول الأرض أثناء السفر بسرعة حوالي 17500 ميل في الساعة (28000 كم / ساعة)، فيرى رواد الفضاء شروق الشمس وغروب الشمس كل 45 دقيقة أثناء سباقهم حول العالم.

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وقامت رائد الفضاء ناسا آن ماكلين بنشر هذه الصورة للشروق من الفضاء، لتكون الأحدث بين غيرها من صور الشروق الأخرى.