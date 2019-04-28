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تكنولوجيا: شاهد.. أحدث صورة لشروق الشمس على الأرض من الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا صورة جديدة لشروق الشمس على كوكب الأرض، حيث تظهر كيف تبدو الأرض من محطة الفضاء الدولية خلال شروق الشمس الذي تعرض له رواد الفضاء في عيد القيامة 21 أبريل الحالى.

 

شروق الارض من الفضاء
أحدث صورة لشروق الأرض من الفضاء

 

ووفقًا لما ذكره موقع "space" العلمى، فإن هذا الشروق هو أحد لحظات شروق الشمس الكثيرة التى يتعرض لها رواد الفضاء بالمحطة الدولية، وذلك لأن المختبر المداري يدور حول الأرض أثناء السفر بسرعة حوالي 17500 ميل في الساعة (28000 كم / ساعة)، فيرى رواد الفضاء شروق الشمس وغروب الشمس كل 45 دقيقة أثناء سباقهم حول العالم. 

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وقامت رائد الفضاء ناسا آن ماكلين بنشر هذه الصورة للشروق من الفضاء، لتكون الأحدث بين غيرها من صور الشروق الأخرى.

 

صورة قديمة للشروق
صورة قديمة للشروق

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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