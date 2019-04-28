شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الأمريكى يجرى هجوما إلكترونيا وهميا على أكبر قاعدة عسكرية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت قاعدة "فورت براغ" العسكرية، والتى تعد أكبر قاعدة للجيش الأمريكى ، اعتذارًا فى وقت سابق من هذا الأسبوع فى أعقاب تمرين لم يسبق له مثيل أجرته القاعدة من أجل معرفة ما سيحدث فى حالة وقوع هجوم إلكترونى، حيث فقدت القاعدة الطاقة الكهربائية لمدة 12 ساعة يوم الأربعاء والخميس الماضيين، وهو الأمر الذى سبب الكثير من الالتباس والقلق فى القاعدة.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، قال مسئولو الجيش لصحيفة شارلوت أوبزرفر، إن التمرين صُمم "لتحديد أوجه القصور فى البنية التحتية والعمليات والأمن لديها"، ولم يتم الإعلان عنه للجمهور من أجل "الحصول على ردود الفعل الواقعية المحتملة من قبل كل شخص مرتبط مباشرة بالقاعدة"، وقد انقطع التيار الكهربائى عن القاعدة حوالى الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وعاد على مدار ظهر يوم الخميس.

وأبلغ المقيمون عن بعض المشكلات التى تسبب فيها انقطاع التيار الكهربائى على Facebook وTwitter، بداية من مشاكل تتعلق بإشارات المرور، وصولا إلى القدرة على تحديث المستندات الرسمية، فضلا عن الزعر الذى نتج عن عدم وجود رد من المصادر الرسمية حول هذا الأمر.

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وفى صفحته على فيس بوك، اعتذر الجيش الأمريكى عن إثارة القلق، وأوضح أنه جزء من الاختبار المطلوب للقاعدة "لتحديد مدى استعداد ومرونة التثبيت فى سيناريو حقيقى، ومع ذلك، تم تحقيق أهدافها وقد عاد كل شيء إلى طبيعته ".

يذكر أنه فى السنوات الأخيرة، أصبح المسئولون قلقون بشكل متزايد من أن شبكة الكهرباء والبنية التحتية فى البلاد عرضة للهجمات الإلكترونية، إذ لم يتم سماع مثل هذه الهجمات: قبل عامين، تعرضت محطات الطاقة والمطارات الأوكرانية لمثل هذه الهجمات، وقال مسئولون أمريكيون إنهم اكتشفوا جهات مرتبطة بروسيا تستهدف منشآت أمريكية.

ومع وجود أكثر من 50000 جندى يتمركزون هناك، تعد فورت براغ أكبر قاعدة عسكرية فى العالم ، وهى موطن لفيلق القوات الجوية الخاصة الأمريكية والعمليات الخاصة الثامن عشر، وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الجيش مثل Fort Bragg هى أكثر من مجرد مرافق تدريب للجيش - إنها مدن كاملة التجهيز ، تضم مساكن للجنود وأسرهم ، ومتاجر ، ومطاعم ، وفنادق ، ومتاحف ، ومكاتب بريد ، وغير ذلك، فاعتبارا من عام 2000 ، كانت القاعدة موطنا لحوالى 30،000 من السكان الآخرين، و نظرًا لحجم القاعدة ، فإن أى هجوم حقيقى على بنيتها التحتية قد يتسبب فى حدوث مشكلات كبيرة - خاصة إذا كان الوقت مناسب للتدخل فى شيء مثل النشر أو التمرين الكبير.