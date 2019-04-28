شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل لم تقم بحظر متصفح إيدج التابع لمايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت مايكروسوفت متصفح Edge الخاص بها إلى محرك Chromium، مما يعنى تحسين توافق الويب للمتصفح الافتراضى على نظام التشغيل Windows 10، وهذا يعنى أن جميع خدمات جوجل تعمل بشكل جيد مع الإصدار الجديد من Edge، ولكن اكتشف اختبار نسخة تجريبية من المتصفح فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن خدمة Google Meet التابعة لجوجل والتى تعتبر خدمة مراسلة مؤسسة جوجل فجأة توقفت عن العمل على المتصفح.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فقد تمت مطالبة مستخدمى Google Meet بتنزيل كروم أو فاير فوكس، الأمر الذى أثار مخاوف من أن خدمات جوجل لن تعمل بشكل جيد مع متصفح Edge الجديد من مايكروسوفت، لكن الحقيقة ظهرت غير ذلك.

وقال متحدث باسم جوجل:" إننا نعتبر الاعتماد المتزايد على Chromium وWebRTC أمرًا إيجابيًا لصناعة الاتصالات الموحدة بأكملها" مضيفا:"مع الإصدار الأخير لمعاينات المطورين لـ Edge، يسرنا أن نكون قادرين على تقديم تجربة معاينة جديدة لـ Hangouts Meet، ونخطط لدعمها رسميًا بمجرد توفرها بشكل عام."