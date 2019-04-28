تقرير: العلامات التجارية الكبرى تقتحم الرياضات الإلكترونية لجذب الشباب

كشف تقرير جديد أن مجموعة واسعة من العلامات التجارية – التي تتراوح بين شركات الوجبات الخفيفة وشركات صناعة السيارات – تحاول الوصول إلى واحدة من أهم المجموعات السكانية حول العالم، وهي: عشاق الرياضات الإلكترونية.

وقالت شركة “نيلسن” Nielsen في تقرير نُشر يوم الأربعاء: إن هذه العلامات التجارية تبحث عن موطئ قدم لها في سوق إعلانات ألعاب الرياضات الإلكترونية، وقد بلغت نسبة التسويق الحاصل من شركات غير مرتبطة بالألعاب، خلال بث ألعاب الفيديو التنافسية للرياضات الإلكترونية في عام 2018، نحو 39%.

وقالت نيكول بايك، المديرة الإدارية لشركة “نيلسن إسبورتس” Nielsen Esports، عن عشاق ألعاب الفيديو الاحترافية: “من بين جميع أشكال الترفيه، فإن شغفهم الأكبر هو ألعاب الفيديو”.

وتُسمى هذه الشركات بـ “غير المتوطنة”؛ لأنها لا تتوافق بصورة طبيعية مع الرياضات الإلكترونية، مثل تلك التي تصنع الحواسيب المخصصة للألعاب، ومنصات الألعاب، والكراسي، وغير ذلك من المعدات.

وبحسب تقرير “نيلسن”، فإن قائمة العلامات التجارية “غير المتوطنة” في هذا القطاع، تشمل شركات مثل: “ستيت فارم” State Farm، وديزني، وسبوتيفي، وتويوتا، وماستركارد، و”تشيز إيت” Cheez-It، و”هيرشي” Hershey، و”تشيبوتل” Chipotle، و”سيفورا” Sephora، وغيرها الكثير.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

يُشار إلى أن مشاهدة منافسات الرياضات الإلكترونية، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت، تشهد اتساعًا. وبحسب التقرير؛ فإن أعمار معظم عشاق هذه الرياضات تتراوح عادةً بين 18 و 35 عامًا، وتتسم هذه الفئة بأنها مستعدة للإنفاق، وقد قطعت علاقتها بالتلفزيون التقليدي وما يتعلق به من إعلانات.

وبحسب التقرير؛ فإن 61% من مشاهدي الرياضات الإلكترونية على “تويتش” Twitch – التي تعد من أشهر منصات بث ومشاهدة الرياضات الإلكترونية – لا يشاهدون التلفاز أسبوعيًا، مما يجعل الأشكال التقليدية للتسويق تمثل تحديًا للعلامات التجارية.

ولكن تقرير “نيلسن” وجد أن الوصول إلى هذه المجموعة السكانية عن طريق الرياضات الإلكترونية يؤتي ثماره، إذ استطاع 90% من مشاهدي الرياضات الإلكترونية على منصة “تويتش” تسمية ما لا يقل عن واحدة من الشركات “غير المتوطنة” الراعية لتلك المنافسات.

ويقول خبراء الإعلان والرياضات الإلكترونية: إن العلامات التجارية التي تُبدي اهتمامًا حقيقيًا في هذا المجال تحقق نجاحًا أكبر أكبر من تلك التي تكتفي بعرض شعارها في إحدى المناسبات.

وقالت شركة “نيلسن”: إن عشاق الرياضات الإلكترونية يشاهدون ما مجموعه 550,000 ساعة من المنافسات الرياضية.