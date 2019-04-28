تكنولوجيا: علشان ما ينضحكش عليك!.. اعرف يعني إيه دومين وإيه أفضل مواقع تقدم خدمات استضافة المواقع الإلكترونية

إذا كنت تخطط لبدء موقع إلكتروني خاص بشركتتك أو علامتك التجارية، ولازلت لا تعرف خطوات إنشاء موقع إلكتروني، فلابد وأنك سمعت عن مسميات مثل الدومين Domain وترغب في معرفة التفاصيل عنه. كل هذا سوف نرصده لك باختصار في السطور التالية.

أولا، دعنا نتعرف علي الدومين

الدومين باختصار هو النطاق الذي يميز اسم موقعك، والذي نقوم بكتابته في سطر العنوان URL في متصفح الإنترنت للدخول إلى الموقع الخاص به، ويتكون الدومين من 3 أجزاء، هم المفتاح (www) واسم الموقع والإمتداد، ففي عنوان إلكتروني مثل (www.mashbac.com) يكون لفظ (mashbac) هو الاسم أو الاختصار الدال على الموقع، ودوت كوم (.com) هو امتداد أو نوع الموقع (تجاري)، وهو ما يميز المواقع التجارية عن المواقع الحكومية (.gov) ومواقع المؤسسات (.org) والمواقع التعليمية (.edu) أو المواقع العسكرية (.mil).

هل تسأل عن استخدام الدومين؟

يعمل الدومين من خلال ربطه بالسيرفر أو الاستضافة، عن طريق تغيير عنوان DNS فى لوحة تحكم الدومين لنفس عنوان الاستضافة، حيث تقوم الـDNS بترجمة اسم الدومين الى عنوان IP، لتكون قادر علي تصفح موقعك على الإنترنت بكل سهولة. فباختصار، أنت تقوم بكتابة عنوان الموقع في المتصفح، ثم يقوم المتصفح باستدعاء البيانات والمعلومات الخاصة بهذا الموقع من على السيرفر، لتقوم بمشاهدة الموقع أمامك في المتصفح.

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هل هناك شركات مصرية وعالمية تبيع الدومين؟

نعم.. هناك شراكات عالمية ومواقع معتمدة لبيع الدومين، توفر لك أفضل لوحة تحكم، وتسهل عليك التنقل والتحديث فى بيانات الدومين، وتسجيل الدومين فى السيرفرات العالمية فور الشراء، وكذلك عند تحديث ربط الدومين بالسيرفر او الاستضافة الخاصة بك.

أما أفضل المواقع التي يمكنك من عليها شراء الدومين، فأشهرها:

موقع هوست جيتور HostGator

هناك أكثر من 10 مليون دومين Domains على خوادمها، ولديه عدة مميزات منها انخفاض أسعار الاستضافة لديها، وتقديمه خصومات بشكل متكرر على خططها، بجانب أن الدومين عليه سعته التخزينية غير محدودة، وزواره غير محدودين، بجانب أنه يوفر دعم فني طوال الأسبوع لمتابعة الأعطال وحلول المشكلات.

موقع بلوهوست Bluehost

يعد من أفضل المواقع التي تقدم خدمات استضافة الويب للشركات الصغيرة، حيث يتميز الدومين فيه بسعة تخزينية 50 جيجابايت، وعدد زوار غير محدود، وقاعدة بيانات كبيرة، بجانب ضمان استرجاع قيمة الاشتراك خلال 30 يوم.

موقع ويب إيجيبت Web Egypt

وهي شركة مصرية تبيع الدومين في مصر بأسعار مناسبة، توفر لك البحث أيضا عن أفضل اسم دومين لك، بجانب أنها تقدم خصومات طوال السنة عليه.

أخيرا، لابد أن تقوم بعملية بحث أولية عن أفضل المواقع والشركات المعتمدة والمعروفة بهذا المجال، كما يفضل أن تسأل وتستشير من سبقوك في نفس التجربة، ليقدموا نصيحة لك بناء على تجربة عملية، حتى لا تقع في مصيدة النصب التكنولوجي أو دفع تكلفة مبالغ فيها أو لا تستفيد بها.