تكنولوجيا: ZTE تستعد لإطلاق هاتف Axon 10 Pro 5G للبيع في 7 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ZTE هاتف Axon 10 Pro 5G للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر MWC في بداية هذا العام، إلا أن الشركة لم تكشف عن الكثير من تفاصيل الهاتف أو موعد توفره في الأسواق، وفي تفاصيل جديدة حول الهاتف أشير إلى أن ZTE تستعد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق في 7 من مايو.

لقد سمعنا الكثير عن هاتف Axon 10 Pro 5G منذ بداية هذا العام، ولقد قامت شركة ZTE بالإعلان عن الهاتف في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 ولكنها لم تقم بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالهاتف، خاصة موعد التوافر والسعر.

لا توجد أي معلومات عن السعر في الوقت الحالي، ولكن كشف موقع JD عن أنه سيتم طرح الهاتف للبيع رسميًا في 7 مايو مع إصدارات بسعة 6/8/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

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سيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 855 مقترن بشريحة مودم Snapdragon X50 5G، كما انه سيتضمن شاشة FHD+ AMOLED بحجم 6.47 بوصة مزودة بنتوء صغير من الأعلى والذي سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

أما عن المواصفات الأخرى، فهي تشمل ذاكرة داخلية بسعة 128/256 جيجابايت، مع نظام ملفات F2FS السريع. وبالنسبة للون، فلم يتم الكشف سوي عن الإصدار الأزرق فقط.

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