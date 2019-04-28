شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FCC تسمح لـ "سبيس إكس" بإطلاق أقمار صناعية للإنترنت فى المدار المنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شركة "سبيس إكس" على مسافة خطوة واحدة من تنفيذ خطتها لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية الخاصة بتوصيل الإنترنت إلى الفضاء، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

ووافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC على خطتها المنقحة التى تقوم على إرسال أكثر من 1500 من أقمار ستارلينك التابعة لها فى مدار أقل من 550 كم، فيما قالت سبيس إكس، إن هذه الخطوة تمهد الطريق لإطلاق أول قمر ستارلينك "فى موعد لا يتجاوز" مايو.

Advertisements

من الناحية النظرية، يسمح مسار الطيران السفلى بتغطية عدد أقل من الأقمار الصناعية، ويقلل من زمن الانتقال وفرص الاصطدام بالحطام الفضائى.

على الجانب الأخر، فقد اعترضت بعض الشركات مثل OneWeb وKepler Communications على طلب سبيس إكس، وذلك بسبب المخاوف من أن أقمار Starlink قد تتداخل مع أقمارها الصناعية الخاصة، لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية لم تعتقد أن الأقمار الصناعية ستحدث تداخلاً "مهمًا".

كذلك فلم يجد المنظمون أيضًا خطرًا كبيرًا فى الاصطدام فى المدار الجديد، مشيرين إلى أن كل واحد من الأقمار الصناعية سيكون له قوة دفع للقيام بمناورات مراوغة.