شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعاقب التطبيقات التى تحارب إدمان هواتف أيفون وتزيلها من متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الفترة الأخيرة مجموعة كبيرة من التطبيقات المتخصصة لتتبع شاشات الأيفون والرقابة الأبوية وغيرها من التطبيقات الخاصة بالتخلص من إدمان الهواتف الذكية بشكل عام وهواتف أيفون بشكل خاص، إلا أن شركة أبل قامت مؤخرا بمطالبة مطورى هذه التطبيقات بتعديل تطبيقاتهم أو ستقوم بحذفها من المتجر.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد حذفت شركة أبل على الأقل 11 تطبيقا من أصل 17 هى الأكثر تحميلا فى مجال الرقابة الأبوية وتتبع زمن تشغيل الشاشة، إضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى الاقل شهرة وتحميلا، كذلك فقد طالبت أبل التطبيقات التى لم يتم إزالتها من المتجر أن تقوم بحذف مزايا جوهرية تجعل التطبيق غير مفيد.

وأشار التقرير إلى أن أبل أزالت بعض التطبيقات مثل OurPact بدون إنذار مسبق، فيما قامت بعض التطبيقات مثل Kidslox و Qustodio بالتقدم بدعوى قضائية لدى الاتحاد الأوروبى ضد أبل متهمين الشركة بممارسة إجراءات تعسفية تجعل تطبيقاتهم أقل فائدة من ميزة آبل المضمنة رسمياً فى نظام تشغيلها.