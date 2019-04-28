شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج يبتكر "صندوق خشبى متوهج" لمساعدة زوجته على النوم بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، صورة جديدة لاختراعه الأخير على منصة إنستجرام، والذى يأتى فى شكل صندوق خشبى متوهج.

وقال زوكربيرج، إن هذا الصندوق ليس منتجاً من قبل الشركة، ولكنه عبارة عن "صندوق نوم" يضىء بشكل ضعيف لمدة ساعة كل صباح، بين 6 و7 صباحاً، وأضاف زوكربيرج فى منشوره على إنستجرام، أن زوجته "بريسلا" من ألهمته لابتكار هذا الاختراع، لأن نومها أصبح أكثر صعوبة منذ أن كان للزوجين ابنتان معًا.

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وكتب زوكربيرج أن بيرسلا ستستيقظ كل فترة وتتحقق من الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان قد اقترب موعد استيقاظ الأطفال، وهو الأمر الذى يعتبر مجهدا لها بشكل كبير، ويمنعها من النوم ومن أن تغفو مرة أخرى"، فيما أوضح زوكربيرج أن ضوء الصندوق "مرئى بما يكفى إذا ما رأت ذلك فسوف تعرف أن الوقت قد حان ليقوم أحدنا بإحضار الأطفال، لكن الضوء فى نفس الوقت خافت لدرجة أنه لن يوقظها إذا كانت لا تزال نائمة".

وأضاف أن الصندوق لا يظهر الوقت لمنع "بريسلا" من القلق بشأن الساعة، قائلا، "حتى الآن كان هذا أفضل مما كنت أتوقع، ويمكنها الآن النوم طوال الليل، كمهندس، يعد بناء جهاز لمساعدة شريكى فى النوم بشكل أفضل أحد أفضل الطرق التى يمكننى التفكير فيها للتعبير عن حبى وامتنانى".