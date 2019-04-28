شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تطبيق خرائط جوجل يتوقف عن العمل فى بعض ساعات الأندرويد الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن رصد مشكلة جديدة فى تطبيق خرائط جوجل من قبل بعض المستخدمين، إذ توقف التطبيق عن العمل فى بعض الساعات الذكية.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، اشتكى العديد من المستخدمين عدم قدرتهم على استخدام تطبيق خرائط جوجل على أجهزتهم التى تعمل بنظام Wear OS، إذ تظهر شاشة بيضاء فارغة على واجهة التطبيق عندما يقوموا باستخدامه، فيما أشار التقرير إلى أن هذه المشكلة ظهرت مع كل من TicWatch Pro وTicWatch S2 وFossil Q Explorist HR وSkagen Falster 2 بالإضافة إلى Tag Heuer وساعات Misfit الذكية.

وحتى الآن لم يظهر السبب وراء هذه الثغرة، إلا أن المستخدمين حاولوا حل المشكلة من خلال مسح بيانات التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخرى، ولكن لم تنجح هذه الطريقة، وعلى ما يبدو فإن هذه المشكلة تتعلق بإصدار 10.13.3 من تطبيق خرائط جوجل.