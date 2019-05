سوني: مبيعات PlayStation 4 تقترب من 100 مليون

كشفت شركة سوني من خلال نتائجها المالية للعام المالي 2018 عن أن مبيعات منصة PlayStation 4 قد وصلت إلى 96.8 مليون جهاز، مما يجعلها قريبة من تحقيق مبيعات تصل إلى 100 مليون جهاز خلال الربع القادم، الأمر الذي يشكل نقطة بارزة في سجلها، كما أوضحت وجود 36.4 مليون مشترك في خدمة PlayStation Plus.

وحذرت الشركة اليابانية المستثمرين من أنها تتوقع تحقيق أرباح أقل في العام المقبل، مع إمكانية انخفاض أرباحها التشغيلية في مجال الألعاب بنسبة 10 في المئة خلال الربع القادم، حيث تباطأت مبيعات PlayStation 4، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بتطوير PlayStation 5.

ويبدو أن منصة PlayStation 4 على وشك تجاوز منصة PlayStation الأصلية، التي حققت مبيعات وصلت إلى 102.49 مليون جهاز، بينما تتربع منصة PlayStation 2 في القمة، مع مبيعات وصلت إلى أكثر من 155 مليون جهاز.

وما زال بإمكان منصة PlayStation 4 تجاوز Wii، و PlayStation الأصلية، لكن الاقتراب من منصة PlayStation 2 قد يكون بعيد المنال، خاصةً أنه من غير المتوقع حصول المنصة على أي ألعاب رئيسية كبرى هذا العام، كما لن توجد سوني – كما جرت العادة – خلال فعاليات مؤتمر الألعاب E3 لهذا العام.

وباعت شركة سوني 17.8 مليون جهاز PlayStation 4s خلال السنة المالية الأخيرة، مما شكل انخفاضًا بالمقارنة مع المبيعات التي وصلت إلى 19 مليون جهاز خلال العام المالي السابق 2017.

وتستعد سوني للانتقال إلى المنصة التالية، المفترض تسميتها PlayStation 5، أو PS5، لكنها أشارت إلى أن الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن PlayStation لن يكون جاهزًا للإصدار عام 2019.

وكشف تاكاشي موتشيزوكي Takashi Mochizuki، المراسل التقني في صحيفة وول ستريت جورنال على

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console

