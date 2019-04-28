سوني: مبيعات PlayStation 4 تقترب من 100 مليون

كشفت شركة سوني من خلال نتائجها المالية للعام المالي 2018 عن أن مبيعات منصة PlayStation 4 قد وصلت إلى 96.8 مليون جهاز، مما يجعلها قريبة من تحقيق مبيعات تصل إلى 100 مليون جهاز خلال الربع القادم، الأمر الذي يشكل نقطة بارزة في سجلها، كما أوضحت وجود 36.4 مليون مشترك في خدمة PlayStation Plus.

وحذرت الشركة اليابانية المستثمرين من أنها تتوقع تحقيق أرباح أقل في العام المقبل، مع إمكانية انخفاض أرباحها التشغيلية في مجال الألعاب بنسبة 10 في المئة خلال الربع القادم، حيث تباطأت مبيعات PlayStation 4، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بتطوير PlayStation 5.

ويبدو أن منصة PlayStation 4 على وشك تجاوز منصة PlayStation الأصلية، التي حققت مبيعات وصلت إلى 102.49 مليون جهاز، بينما تتربع منصة PlayStation 2 في القمة، مع مبيعات وصلت إلى أكثر من 155 مليون جهاز.

وما زال بإمكان منصة PlayStation 4 تجاوز Wii، و PlayStation الأصلية، لكن الاقتراب من منصة PlayStation 2 قد يكون بعيد المنال، خاصةً أنه من غير المتوقع حصول المنصة على أي ألعاب رئيسية كبرى هذا العام، كما لن توجد سوني – كما جرت العادة – خلال فعاليات مؤتمر الألعاب E3 لهذا العام.

وباعت شركة سوني 17.8 مليون جهاز PlayStation 4s خلال السنة المالية الأخيرة، مما شكل انخفاضًا بالمقارنة مع المبيعات التي وصلت إلى 19 مليون جهاز خلال العام المالي السابق 2017.

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وتستعد سوني للانتقال إلى المنصة التالية، المفترض تسميتها PlayStation 5، أو PS5، لكنها أشارت إلى أن الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن PlayStation لن يكون جاهزًا للإصدار عام 2019.

وكشف تاكاشي موتشيزوكي Takashi Mochizuki، المراسل التقني في صحيفة وول ستريت جورنال على

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console Advertisements — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 26, 2019

تويتر؛ أن الشركة أخبرت المراسلين، خلال جلسات الأسئلة والأجوبة، بأنها لن تطلق منصة PS5 خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وأوضحت الشركة من خلال تقرير أرباحها أن إيرادات المبيعات للعام المالي 2018 بلغت 78.14 مليار دولار، بزيادة قدرها واحد في المئة عن العام السابق، وتشكل الألعاب أقوى قطاع في الشركة، مما يعني أن أي ضعف يلحق بهذا القطاع قد يكون له تداعيات كبيرة على سوني، والقطاعات الأضعف، مثل الهواتف المحمولة.

وشهد قطاع الهواتف المحمولة انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 31 في المئة خلال العام المنتهي بتاريخ 31 مارس 2019، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أعداد وحدات Xperia المباعة إلى النصف، من 13.5 مليون وحدة في العام المالي السابق، إلى 6.5 مللايين وحدة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

ويعني هذا أن سوني قد شحنت 1.1 مليون جهاز Xperia فقط في الربع الأخير، وأدى ذلك إلى خسائر أعلى، مع زيادة خسائر التشغيل بشكل عام.

وأكدت الشركة أنها تخطط لخفض نفقات التشغيل داخل قسم الهاتف المحمول بنسبة 50 في المئة، مع خطة لتحويل قسم الهواتف المحمولة إلى قطاع رابح في غضون الاثني عشر شهرًا القادمة. وسيساعد خفض عدد القوى العاملة في الهواتف الذكية إلى النصف على تحقيق ذلك.

وكانت الشركة اليابانية قد أطلقت منصة PlayStation 4 لأول مرة في شهر نوفمبر 2013، محققة نجاحًا كبيرًا لسوني، وأصبحت منصة الألعاب المنزلية رقم 4 الأكثر مبيعًا على الإطلاق، بعد منصة Wii، التي حققت مبيعات وصلت إلى 101.63 مليون جهاز.

وقالت الشركة: إنها سرعت خطط وقف الإنتاج في مصنعها ببكين، بالإضافة إلى التأكيد على أنها انسحبت من عدد من الأسواق، بما في ذلك الشرق الأوسط، وأمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية، مع التركيز على المناطق المهمة في شرق آسيا، واليابان، وأوروبا.

وتخطط سوني لدمج عدد من أعمالها الإلكترونية في قسم واحد يسمى “منتجات وحلول الإلكترونيات” EP&S، مؤكدة مواصلتها الكشف عن أداء أعمالها في مجال الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، وأنها تخطط لشحن 5 ملايين وحدة Xperia هذا العام، دون توقع حصول أي تحول سريع في الهواتف الذكية.