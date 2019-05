تكنولوجيا: أحدث الصور المسربة لهاتف Google Pixel 3a باللون البنفسجي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار جوجل المرتقب Google Pixel 3a لتكشف عن تفاصيل جديدة حول الهاتف، وفي أحدث التسريبات كشف عن هاتف Pixel 3a باللون البنفسجي، وهو أحد الإختيارات المتوقع أن ينطلق بها الهاتف لاحقاً هذا العام.

وعلى الرغم من أن الصور المسربة لم تكشف عن كل شيء نريد معرفته عن الهاتف، إلا أنها أكدت عن شكله بالإضافة إلى تاريخ إطلاقه (7 مايو)، وذلك نظرًا إلى أن التقويم الظاهر على شاشة الهاتف كان يحمل هذا التاريخ.

وقد أشار المسرب Evan إلى أن هناك إصدار باللون البنفسجي من الهاتف إلى جانب اللون الأسود والأبيض، ولكن لا نعرف ما الأسماء التي ستطلقها جوجل على هذه الإصدارات، ففي العام الماضي رأينا Just Black و Clearly White و Not Pink.

