تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف جديد يضم معالج Snapdragon 730

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام Manu Kumar Jain، نائب رئيس شركة شاومي، بنشر تغريدة على تويتر مؤخراً يشير فيها إلى خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي برقاقة معالج Snapdragon 730.
لم تكشف التغريدة عن المعالج المُستخدم بالضبط، ولكن ألمحت إلى أنه سيكون على الأرجح إما معالج Snapdragon 730 أو Snapdragon 730G اللذان تم الإعلان عنهما من أسبوعين، حيث يتميز كلا المعالجين بدقة تصنيع 8 نانومتر.
ومن المتوقع أن يكون هذا الجهاز هو MI A3، الذي أشير سابقاً أنه يضم على إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية وبطارية بسعة 4000 mAh وشاشة OLED تتضمن مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار لاحقاً.
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