قهوة الصباح غير مفيدة.. والسبب مفاجأة

كتبت- رشا عوني
بعد دقائق قليلة فور الاستيقاظ، يتجه كل منا لصنع كوب من القهوة لبدء يومه نشطًا ومليئا بالطاقة، وهي عادة اعتاد عليها الكثير حتى قبل تناول وجبة الإفطار رغم أن الأطباء حذروا من هذه العادة نظرًا لخطورتها على المعدة.
لكن كشفت أبحاث جديدة، أن كوب القهوة الصباحي غير مفيد تمامًا لجسمك ولا يساعدك على التنشيط والتنبيه كما يظن الكثير، وأن الصباح ليس هو الوقت المثالي لشرب القهوة، وذلك بحسب javapresse.
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الجسم خلال الساعتين الأوليين من الصباح يكون في كامل يقظته الطبيعية بسبب زيادة نسبة الكورتيزول في الجسم...
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