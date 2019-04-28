تكنولوجيا: تطبيق خرائط جوجل يتوقف عن العمل في بعض ساعات الأندوريد الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل بالعمل على تحسين نظام تشغيل Wear OS الخاص بها خلال الأشهر الماضية، إلا أن مشكلة جديدة رصدت في تطبيق خرائط جوجل من قبل بعض المستخدمين حيث يتوقف التطبيق عن العمل في بعض الساعات الذكية.

فحسبما أشار موقع PunikaWeb، أشتكي العديد من المستخدمين من عدم قدرتهم على استخدام تطبيق خرائط جوجل مع أجهزتهم التي تعمل بنظام Wear OS، حيت تظهر شاشة بيضاء فارغة على واجهة التطبيق عندما يقوموا باستخدامه.

وأوضح التقرير أن هذه المشكلة قد ظهرت مع كل من TicWatch Pro و TicWatch S2 و Fossil Q Explorist HR و Skagen Falster 2 بالإضافة إلى Tag Heuer وساعات Misfit الذكية.

لم يتم توضيح سبب هذه الثغرة، ولقد حاول المستخدمون حل المشكلة عن طريق مسح بيانات التطبيق وإعادة تثبيته مرة أخري، ولكن لم تنجح هذه الطريقة.

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ولكن يبدو أن هذه المشكلة تتعلق بإصدار 10.13.3 من تطبيق خرائط جوجل، إذ انه عند قيام بعض المستخدمين بالرجوع إلى الإصدار الأقدم، فقد تم إصلاح المشكلة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل على علم بهذه المشكلة، ومن المفترض أن تقوم بإصلاحها في وقت قريب.

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