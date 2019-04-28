شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستطرح ميزة Scoped Storage فى أندرويد R بدلا من Q والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل قررت تأجيل إطلاق ميزة Scoped Storage فى نظام التشغيل "أندرويد Q" بسبب بعض العقبات التى ظهرت فى النسخة التجريبية منه، وهو الأمر الذى منع جوجل من إدراج هذه الميزة به في الوقت الحالى، على أن تقوم جوجل بتوفير الميزة في نظام "أندرويد R" المقبل.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فتعد ميزة Scoped Storage الجديدة، إحدى المميزات التى ظهرت في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "أندرويد Q" والتى تتيح سعة تخزينية محددة في sandbox لكل تطبيق تمنع التطبيقات من الوصول إلى أجزاء أخرى من السعة التخزينية في النظام، لكن النسخة التى تمت إتاحتها فى الإصدار التجريبي الحالي كشف عن بعض المشاكل التي تؤدي إلى تعطيل التطبيقات نتيجة لهذه الميزة.

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فيما يتطلب دمج ميزة Scoped Storage في الإصدار الجديد تحديث الواجهة البرمجية للكثير من التطبيقات لتتوافق مع الميزة، لكن الموعد النهائي لإطلاق الإصدار الثابت من Android Q لن يدعم تحديث الواجهة البرمجية للكثير من التطبيقات في هذا الوقت القصير، الأمرالذى دفع جوجل لتأجيل طرح هذه الميزة لإصدار أندرويد R.