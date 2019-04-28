شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 خطوة مكنت "ساتيا ناديلا" من جعل مايكروسوفت شركة بقيمة تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مؤخرا شركة مايكروسوفت إلى قيمة سوقية بلغت 1 تريليون دولار، إذ أصبحت مايكروسوفت الشركة الثالثة - بعد شركتى Apple وAmazon - التى بلغت قيمة السوقية تريليون دولار، ولقد كان هذا تحولًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة للشركة خلال السنوات الخمس الماضية منذ تولى ناديلا منصب المدير التنفيذى فى عام 2014.

وقد كشف موقع gadgetsnow الهندى عن 15 خطوة مكنت "ساتيا نديلا" من جعل مايكروسوفت شركة ذات قيمة 1 تريليون دولار كما يلى:

- "روح مايكروسوفت" هى السر: كشف ناديلا أنه ليس هاتف ذكى أو كمبيوتر شخصى هو روح مايكروسوفت، بل إن روح مايكروسوفت هى "مساعدة كل فرد وكل مؤسسة على تحقيق المزيد".

- ينصب تركيز مايكروسوفت الآن على احتياجات العملاء، فوفقًا لـ "ناديلا" ، "التحول يتعلق بتلبية احتياجات العملاء حتى قبل أن يطلبوا ، وعلى موظفى مايكروسوفت أخذ ذلك بعين الاعتبار".

- التحول من الحوسبة الشخصية إلى الحوسبة السحابية، ففى يومه الأول كرئيس تنفيذى لمايكروسوفت ، قال ناديلا : "العالم يدور حول السحابة أولاً".

- تضاعفت أسعار الأسهم فى ظل "ناديلا" ثلاث مرات تقريبًا، فقبل "ناديلا" ، كان ستيف بالمر الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت، لكن من عام 2014 إلى عام 2015 ، الذى كان أول عام لـ "ناديلا" كرئيس تنفيذى ، ارتفع سعر سهم مايكروسوفت بنسبة 14 ٪. وفى العام التالى فى عام 2015، كانت هذه الزيادة بنسبة 21 ٪.

- لا يردعه عدم وجود نجاح فى مجال الأعمال التجارية للهواتف الذكية ، إذ لا تعمل شركة مايكروسوفت فى أى مكان فى مجال الهواتف الذكية ، لكن هذا لم يردع شركة "ناديلا" أو الشركة عن أن تصبح الشركة الثالثة التى تصل إلى 1 تريليون دولار.

- التركيز على الذكاء الاصطناعى فى مايكروسوفت، حيث ذكر ناديلا فى مقابلة سابقة أهمية الذكاء الاصطناعى، وقال: "الذكاء الاصطناعى ربما كان أكثر شيء تحولى حدث على الإطلاق."

-لقد ساعدت الصفقات الاستحواذات مايكروسوفت، إذ أن الاستحواذان الكبيران تحت قيادة ناديلا هما LinkedIn و GitHub، و لا تزال LinkedIn تمثل مصدر إيرادات بينما ساعدتها GitHub مع مجتمع المطورين.

Advertisements

- لقد حققت تطبيقات مايكروسوفت نجاحًا جيدًا فى إطار "ناديلا" حيث أصبحت تطبيقات مايكروسوفت على منتجات الشركات المنافسة مثل iPhone أفضل بكثير وتستخدم ملايين الدول حول العالم.

- شعار "ناديلا" كان "الأمر كله يتعلق بالمستقبل"، ففى مقابلة مع Wired ، قال "ناديلا" ، "الأمر كله يتعلق بالمستقبل وكل صناعة مثل هذا فى الوقت الحاضر. أن تكون ناجحًا فى الماضى لا يعنى شيئًا ".

- التركيز على الأعمال السحابية، ساعد على نمو الإيرادات بشكل كبير ، ففى الربع الأخير ، نمت إيرادات مايكروسوفت من السحابة التجارية بنسبة 41 ٪. إنه الآن يصل إلى 9.6 مليار دولار ويفوق توقعات السوق.

- الأجهزة والبرامج تستمر فى العمل بشكل جيد، إذ أنه ليس الأمر كما لو أن مايكروسوفت ابتعدت عن الأجهزة، فقد ساهمت أجهزة Xbox و Surface و Windows فى تحقيق إيرادات تتجاوز 10.7 دولار فى هذا الربع لصالح مايكروسوفت

- يستمر عمل الأجهزة بشكل جيد لصالح مايكروسوفت، فلا تزال وحدة الحوسبة الشخصية فى مايكروسوفت قوية ونمت بنسبة 8 ٪ مقارنة بالعام الماضى. بلغت إيرادات هذا القسم 10.7 مليار دولار مقارنة بشهر مارس الماضي.

- بلغت مساهمة العمليات الإنتاجية 10.2 مليار دولار، وقد ارتفع إجمالى إيرادات مايكروسوفت فى الأشهر الـ 12 الماضية بشكل ملحوظ 15/16 زاد إجمالى إيرادات مايكروسوفت فى آخر 12 شهرًا بشكل كبير

- زادت إيرادات شركة التكنولوجيا العملاقة فى ريتشموند بنسبة 15.4 ٪ لتصل إلى 122.2 مليار دولار فى العام الماضى.

- كما نمت الأرباح الصافية مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفع صافى ربح مايكروسوفت بنسبة 27.4 فى المائة إلى 33.4 مليار دولار.