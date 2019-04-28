تكنولوجيا: دراسة تؤكد المخاوف من الذكاء الاصطناعى وكونها تهديدا للجنس البشرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد الأشخاص الذين يخشون الذكاء الاصطناعى يزداد، فقد وجد استطلاع جديد شمل 1004 أشخاص مسجل فى الولايات المتحدة أن 57% منهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعى يمثل "تهديدًا للجنس البشرى". ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توضح النتائج تزايد الشكوك حول الذكاء الاصطناعى، والتى دخلت طريقها إلى العديد من الأجهزة التى نستخدمها اليوم من السيارات إلى الهواتف المحمولة.

وأجرى الاستطلاع من قبل مركز التحليل السياسى واستطلاعات الرأى سكوت راسموسن وشركة أبحاث السوق HarrisX. Advertisements ومن بين الـ 57 % الذين يعتبرون ذلك تهديدًا، أشار 16 % منهم إلى أبعد من ذلك وأشاروا إلى أنهم يعتقدون أنه "تهديد خطير للغاية". ويعد الأشخاص الأصغر سنا قلقون أكثر قليلاً بشأن الذكاء الاصطناعى عن الذين تم سؤالهم ممن هم أكثر من 50، وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص غير متأكدين من آثار الذكاء الاصطناعى على الاقتصاد، حيث أشار 47 % من المشاركين إلى أنهم لا يعرفون ما إذا كان تأثيره سيكون جيدًا أم سيئًا. وقال آرون سميث، الذى قاد الاستطلاع الذى شمل أكثر من 4000 أمريكى بالغ، "إن الأمريكيين قلقون للغاية ويشعرون بالقلق إزاء الاتجاه المتزايد فى الأتمتة ويضعون قيمة كبيرة فى عملية صنع القرار الإنسانى، فإنهم ليسوا متحمسين بشكل لا يصدق بشأن الآلات التى تتولى هذه المسؤوليات."

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