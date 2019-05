شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تسعى لحظر العملات الرقمية بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن الهند تسعى حاليا لحظر العملات الرقمية بالكامل من البلاد، حيث تجري الحكومة في الوقت الراهن العديد من المباحثات للقيام بهذا الأمر من خلال عدد من الوزارات حول مسودة قانون تحظر بموجبه العملات الرقمية.

وبحسب موقع economictimes الهندى، فقد أيدت عدة وزارات القانون المذكور والذى يحمل اسم “Banning of Cryptocurrencies and Regulation of Official Digital Currencies Bill 2019 ، ويتضمن منع بيع وشراء وإصدار كل أنواع العملات الرقمية.

فيما تبرر الحكومة هذه الخطوة بأن العملات الرقمية يمكن استخدامها في غسيل الأموال، لذا سيصدر القانون بناءاً على قانون مكافحة غسيل الأموال، فيما ذكرت وزارة التجارة أن العديد من الشركات التي تتداول العملات الرقمية كانت تقوم بذلك نتيجة للعائد الكبير، في حين أن معظمها تعمل بأسلوب احتيالى شهير للتحايل على المستثمرين السذج، على حد تعبيرها.