تكنولوجيا: مهرجان الموبايلات من “نون”.. استخدم هذا الكود للحصول على 50% خصم على جميع الهواتف الذكية!

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يقدم موقع التسوق الإلكتروني “نون” Noon خصومات على كثير من الهواتف الذكية، إلى جانب وجود عرض حالي باستخدام الكود الترويجي (Promo4) للحصول على خصم يصل إلى 50% في بعض فئات الهواتف الذكية على الموقع.
وعلى سبيل المثال، يعرض نون هاتف هواوي Huawei P30 Lite بسعر 4,749 جنيها بدلا من 5,499 جنيها، أي بنسبة خصم 13% تقريبا، وهو هاتف هواوي الجديد ثنائي شريحة الاتصال، والذي يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وسعة ذاكرته الداخلية 128 جيجابايت، والمزود برامات 4 جيجابايت.
كما يقدم نون أيضا خصما بنسبة 23% على هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy J4 Plus، فيعرضه بسعر 2,296 جنيها بدلا من 2,999 جنيها، وهو هاتف ثنائي شريحة الاتصال من سامسونج، يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وحجم شاشته 6 بوصة، وذاكرته الداخلية 32 جيجابايت، والرامات به بسعة 2 جيجابايت.
ومن هواتف أبل Apple، يعرض نون هاتف أبل أيفون iPhone XS، ثنائي الشريحة، وذلك بسعر 20,555 جنيها بدلا من 24,600 جنيها، بنسبة خصم 16%، والهاتف يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وذاكرته الداخلية 64 جيجابايت، وقياس شاشته 5.8 بوصة، والرامات به 4 جيجابايت.
وللاطلاع على باقي الهواتف الذكية التي يعرضها موقع التسوق الإلكتروني نون، قم بالدخول إلى هذا الرابط.
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