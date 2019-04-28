تكنولوجيا: مهرجان الموبايلات من “نون”.. استخدم هذا الكود للحصول على 50% خصم على جميع الهواتف الذكية!

يقدم موقع التسوق الإلكتروني “نون” Noon خصومات على كثير من الهواتف الذكية، إلى جانب وجود عرض حالي باستخدام الكود الترويجي (Promo4) للحصول على خصم يصل إلى 50% في بعض فئات الهواتف الذكية على الموقع.

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وعلى سبيل المثال، يعرض نون هاتف هواوي Huawei P30 Lite بسعر 4,749 جنيها بدلا من 5,499 جنيها، أي بنسبة خصم 13% تقريبا، وهو هاتف هواوي الجديد ثنائي شريحة الاتصال، والذي يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وسعة ذاكرته الداخلية 128 جيجابايت، والمزود برامات 4 جيجابايت.

كما يقدم نون أيضا خصما بنسبة 23% على هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy J4 Plus، فيعرضه بسعر 2,296 جنيها بدلا من 2,999 جنيها، وهو هاتف ثنائي شريحة الاتصال من سامسونج، يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وحجم شاشته 6 بوصة، وذاكرته الداخلية 32 جيجابايت، والرامات به بسعة 2 جيجابايت.

ومن هواتف أبل Apple، يعرض نون هاتف أبل أيفون iPhone XS، ثنائي الشريحة، وذلك بسعر 20,555 جنيها بدلا من 24,600 جنيها، بنسبة خصم 16%، والهاتف يدعم الجيل الرابع للاتصالات 4G، وذاكرته الداخلية 64 جيجابايت، وقياس شاشته 5.8 بوصة، والرامات به 4 جيجابايت.

وللاطلاع على باقي الهواتف الذكية التي يعرضها موقع التسوق الإلكتروني نون، قم بالدخول إلى هذا الرابط.