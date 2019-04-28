شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مذهلة لأكثر الحيوانات خطورة وتهديدا بالانقراض فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الصور المذهلة التي التقطها ماتيثس كويجبرز خبير البرمائيات والزواحف عن العالم الخفي الغامض لبعض حيوانات الدم البارد الأكثر خطورة.



التمساح

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر الصور المذهلة مجموعة من الحيوانات الموجودة في جميع القارات، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وتشمل العيون المشرقة للتمساح الأبيض، والبطن المضىء لضفدع بيربل هارليكوين.



ثعبان غريب

وتظهر لقطات أخرى سحلية وضفدع وطحلب الفيتنامي الشبيه بالنبات، وثعبان الذرة ذو الرأسين، ولقد أمضى آخر 30 عامًا في السفر بحثًا عن هذه الأنواع وأدرج ما مجموعه 72 حيوانًا.



زواحف

ويواجهوا هذه الأنواع تحدى بقائهم يوميًا بسبب تهديدات تغير المناخ والتلوث والصيد غير المشروع، ويعد فقدان الموائل أكبر تهديد للأنواع الباردة في أوروبا، ولقد تكيفت بعض الزواحف والبرمائيات بذكاء مع الظروف المهددة، لكنها في حاجة دائمة للحماية.

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نوع من الضفادع

فهل تعلم أن حوالى 86 % من الأنواع على الأرض لا تزال تنتظر العثور عليه، ويمكن أن تنقرض معظم تلك المخلوقات قبل أن نحصل على فرصة لاكتشافها، وكل عام، يتم اكتشاف وتصنيف حوالى 18000 نوع جديد، ويتم الاعتقاد بأن حوالى 20 ألف نوع ينقرض سنويا.



ورل الصخور

ويأمل المصور بتصوير جمالهم في لقطات صريحة أن يجعل الناس تتخلى عن الخوف والأفكار السلبية التي تحيط بهم في كثير من الأحيان.



ثعبان خطر

ضفدع غريب



سحلية



ضفدع