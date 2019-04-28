حالة الطقس اليوم الأحد 28 /4 /2019 في مصر والدول العربية

نورهان خفاجي يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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