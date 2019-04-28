انت الان تتابع تفاصيل خبر خوارزمية جديدة تحاكي برسمها عمالقة الفن والرسم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:56 صباحاً - يعكف باحثون من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير خوارزمية جديدة تعمل على إنشاء لوحات فنية حديثة، وتستخدم مهارات رسّامين كبار في عملها.

وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة، أطلق الباحثون اسم "PaintBot"، وهي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتعرف على أسلوب فنانين كبار في الرسم كـ"جورج بيير سورات" و"فان غوخ" ومن ثم تعيد إنشاء لوحات جديدة، مستخدمة أسلوب أولئك الفنانين.

ولأجل تدريب الخوارزمية الجديدة، قدم الباحثون 10 لوحات تكون مرجعية للحاسوب، ومن ثم طلب من الحاسوب معرفة أسلوب الفنان في رسم اللوحات.

بعدها طلب من الحاسوب إعادة رسم اللوحات من جديد ومقارنتها باللوحة الأصلية، وفي كل مرة تقوم الخوارزمية بتعليم نفسها الخطأ الموجود في رسمها إن وجد.

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تعرّفت "PaintBot" على أسلوب كل فنان اختاره الباحثون، كطريقة استخدامه للفرشاة، ونوع الخطوط التي يستخدمها، والألوان وكثافتها.

وتستغرق الخوارزمية في تعلم أسلوب رسام ما نحو 6 ساعات، وبعد إتقانها أسلوب رسمه للوحة، تستغرق 5 دقائق في إعادة رسمها نسخة طبق الأصل.

وعلى الرغم من وجود برامج حالية يمكنها تحويل الصور الرقمية وجعلها مماثلة للوحة الأصلية، فإن الطريقة التي تعمل بها "PaintBot" تجعل الأعمال الفنية أكثر واقعية.

يذكر أنه في الشهر الماضي عقد أول معرض فني، واللوحات المرسومة كانت من إنتاج الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، وبيعت أول لوحة من رسم الحاسوب بمبلغ 432.500 دولار أمريكي.

ويقول الباحث الرئيسي وعالم الكمبيوتر دينيش مانوشا، من جامعة ميريلاند: "فيما يتعلق بتقنيات الطلاء، فإن قدرة النظام القائم على الذكاء الاصطناعي ستكون قريبة من قدرة الإنسان أو تتجاوزها".