شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تستعين بنظام تتبع آلى لمراقبة أداء العاملين لديها وطرد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية تستخدم نظام تتبع آلى لمراقبة أداء العاملين لديها، إذ تضع مجموعة صارمة من المقاييس ليس فقط لتتبع أداء العمال فى مستودعاتها، ولكن أيضًا لإنهاء عملهم تلقائيًا إذا فشلوا فى تلبية معايير معينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففى منشأة واحدة تقع فى بالتيمور، وجد التحقيق أن حوالى 300 عامل بدوام كامل تم فصلهم من الخدمة لعدم الكفاءة بين عامى 2017 و2018، وهو رقم يمثل 10% من إجمالى القوى العاملة فى المصنع.

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ووفقًا للوثائق فإن عمليات الطرد كتلك التى تمت ملاحظتها فى بالتيمور، يمكن أن تحدث بدون إشراف المشرف، فباستخدام أداة تسمى "مهمة التوقف عن العمل"، يمكن للنظام إرسال تحذيرات تلقائية إلى العمال ومصرح لها بإنهاء وظائفهم إذا كان أداؤهم أقل من اللازم.

وفى حين أن شركة أمازون معروفة منذ فترة طويلة باستخدام مقاييس صارمة، لتتبع أداء موظفيها، فإن التقرير يمثل تحديا جديدًا يضع أجهزة الكمبيوتر فى موقع السلطة على دورها فى الشركة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية تعرضت أمازون للنقد بسبب العديد من القضايا المتعلقة بمعاملتها للعمال الذين يشكلون مراكز الوفاء والمستودعات الخاصة بها، وكان قد اعترض العاملون من قبل وقالوا: "نحن لسنا روبوتات.. نحن بشر.. لا يمكننا الدخول إلى العمل بعد أربع ساعات فقط من النوم ومن المتوقع أن يتم تنشيطك بالكامل وتجهيزك للعمل.