شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توافق على السفر فى طائرة بدون طيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سفر تشيكية عن فكرة جديدة لطائرة يمكن أن تنقل أربعة ركاب حتى 434 ميلًا، ولكنها طائرة بدون طيار، والتى ستوفر رحلات لأى مكان فى أوقات العطلات دون مشاكل فى إيجاد طريقة للانتقال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيأمل المطورون أن يكون النموذج الأوّلى قادرًا على الطيران لمسافة تصل إلى 434 ميلًا (698 كم)، أى ما يعادل الطيران من لندن إلى ألمانيا.



طائرة

وعلى غرار الطائرات بدون طيار، ستستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودى (VTOL)، وسيتم تشغيلها باستخدام ثمانية محركات كهربائية، ومن المتوقع أن تستوعب المركبة التصورية ما يصل إلى أربعة ركاب.

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ويمكن للطائرات والتقنيات المستقلة المساعدة فى خفض تكاليف شركات الطيران عن طريق تقليل عدد الطاقم، فيما تتسابق شركات تصنيع الطائرات لتطوير الذكاء الاصطناعى الذى سيمكن أجهزة الكمبيوتر فى يوم من الأيام من الطيران.



طائرة

ومن المتوقع أن تكون الطائرة المبتكرة قادرة على السفر على طريق مبرمج مسبقًا يصل طوله إلى 700 كيلومتر (434 ميلا)، وستصل مساحة الطائرة إلى 36 قدمًا تقريبًا (11 مترًا) وستزن 900 كجم فقط (141 حجرًا).



طائرة

وتعنى تقنية VTOL أن الطائرة يمكن أن تهبط عموديًا، بحيث لا تحتاج إلى مساحة كافية بالطائرة العادية، مما يعنى أنه يمكنك الهبوط فى أماكن أكثر.