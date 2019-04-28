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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سألوا الأطفال هتاخدو إيه للفضاء.. الإجابات ستضحكك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتم سؤال الأطفال عما يريدون أن يكونوا عليه والمهن المفضلة لهم عندما يكبرون، ربما يجيب العديد منهم باختيارهم "رائد فضاء"، وهناك بحث جديد ظهر مؤخرا تم خلاله سؤال الاطفال عما يرغبون فى أخذه معهم إلى الفضاء، وكانت النتيجة مذهلة إلى حد ما.
فوفقا لم نشره موقع mirror البريطانى، فقد تم تحدى الأطفال فى المرحلة الابتدائية الأولى فى مدرسة Airth الابتدائية ببريطانيا، والتى قاموا خلالها بسرد عناصر الـ 10 أشياء التى سيأخذونها إلى الفضاء، مع بعض الإجابات المرحة.
وقال أحد الأطفال، أنه سيصطحب معه جاهز "أيباد" وصندوق للغداء، ومجففاً للشعر ، فيما قال طفل أخر أنه يفكر فى أخذ حصان "أحادى القرن" الخاص به، فضلا عن امتلاكه لرؤية جديدة للأرض فى الفضاء، فيما قال طفل أخر أنه سيأخذ معه الكثير من الطعام حتى لا يجوع فى الفضاء، بما فى ذلك وضع (جوز) و(عصير) فى قائمته.
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