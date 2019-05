سوني: لن يتم إطلاق PlayStation 5 قبل 2020

أشارت شركة سوني إلى أن الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن PlayStation، التي يطلق عليها حاليًا اسم PlayStation 5 أو PS5، لن تكون جاهزةً للإصدار عام 2019.

وكشف تاكاشي موتشيزوكي Takashi Mochizuki، المراسل التقني في صحيفة وول ستريت جورنال على

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console