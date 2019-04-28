سوني: لن يتم إطلاق PlayStation 5 قبل 2020

أشارت شركة سوني إلى أن الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن PlayStation، التي يطلق عليها حاليًا اسم PlayStation 5 أو PS5، لن تكون جاهزةً للإصدار عام 2019.

وكشف تاكاشي موتشيزوكي Takashi Mochizuki، المراسل التقني في صحيفة وول ستريت جورنال على

Sony:

-No next-gen PlayStation launch over next 12 months

-PS Now has been ave. 40% annual growth since launch, now 700,000 users

-Much of Y31.1 billion (difference between past fy op vs this fy op outlook) to be invested to develop next PlayStation console — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) April 26, 2019

تويتر؛ أن شركة سوني أخبرت المراسلين، خلال جلسات الأسئلة والأجوبة، بأنها لن تطلق منصة PS5 خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

ويعني ذلك أن التاريخ المحتمل لإطلاق PlayStation 5 سيكون خلال فصل الصيف، أو الخريف من العام المقبل 2020، وعادًة ما تطلق سوني منصات الألعاب الجديدة في شهر نوفمبر، حيث أطلقت PS4 في 15 نوفمبر 2013، بينما أطلقت PS3 في 11 نوفمبر 2006، مما يعني إمكانية إطلاق PS5 في منتصف شهر نوفمبر 2020.

ومن المفترض أن تكشف سوني عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمنصة الجديدة خلال فعاليات مؤتمر E3 للعام المقبل، وذلك تابعٌ لأن الشركة اليابانية لن تعقد مؤتمرها الصحفي المعتاد خلال فعاليات E3 لهذا العام.

ومع ذلك، فقد كشفت سوني مؤخرًا عن بعض المواصفات الرئيسية لمنصة بلاي ستيشن 5 القادمة، حيث وعدت الشركة المستخدمين بتوفير رسوميات بدقة 8K، وتجربة صوتية ثلاثية الأبعاد تم تحسينها كثيرًا، وتخزين SSD؛ لضمان أوقات تحميل أسرع، والتوافق مع الإصدارات السابقة من ألعاب PlayStation 4 ضمن PS5.

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كما أوضحت أن PS5 تستخدم وحدة معالجة مركزية ثمانية الأنوية، معتمدة على الجيل الثالث من معمارية Ryzen من شركة آي إم دي AMD، مع تضمنها وحدة معالجة رسوميات تدعم رسوميات تتبع الأشعة.

ويبدو أن وحدة التخزين الأسرع SSD، ووحدة المعالجة المركزية الأقوى CPU، تشكلان التحسينات الكبيرة للجيل القادم من PlayStation، مما يسمح للمطورين باستخدام المزيد من القوة والسرعة في الألعاب.

ومن المتوقع أن تستخدم شركة مايكروسوفت مواصفات مماثلة للجيل التالي من منصة ألعاب إكس بوكس Xbox، والتي يطلق عليها حاليًا الاسم الرمزي “أناكوندا” Anaconda.

ويُشاع أن مايكروسوفت تطور منصتي ألعاب إكس بوكس جديدتين لعام 2020، حيث تعد منصة Anaconda خليفة لمنصة إكس بوكس ون Xbox One X، بينما تأتي المنصة الثانية المسماة، Lockhart، خليفةً لجهاز إكس بوكس إس Xbox One S.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت لم تكشف بشكل رسمي عن خططها للجيل القادم من منصات الألعاب، لكنها وعدت بإعلانات كبيرة في معرض E3 لهذا العام.

وكشفت شركة سوني عن أن مبيعات منصة PS4 قد وصلت إلى 96.8 مليون جهاز، مما يجعلها قريبة من تحقيق مبيعات تصل إلى 100 مليون جهاز خلال الربع القادم، الأمر الذي يشكل نقطة بارزة في سجلها.

كما أوضحت وجود 36.4 مليون مشترك في خدمة PlayStation Plus، لكن الشركة اليابانية تتوقع أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة 10 في المئة خلال الربع القادم بسبب التكاليف المرتبطة بتطوير PlayStation 5.