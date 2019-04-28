أبرز 6 ألعاب رياضية متاحة لنظام التشغيل أندرويد

قد لا يستطيع عدد كبير منا ممارسة الألعاب الرياضية التنافسية في الواقع، وذلك نظرًا لعدة أسباب منها: ضيق الوقت، أو ُبعد النوادي الرياضية عن مكان الإقامة، أو صعوبة تجميع عدد كبير من الأصدقاء في الوقت نفسه للعب مباراة كرة قدم مثلًا.

ولذلك يجد معظم الناس ضالتهم في الألعاب الرياضية الإلكترونية سواء على أجهزة الكمبيوتر، أو منصات الألعاب، أو حتى الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، وفي هذا المقال قمنا بتجميع عدد من أشهر الألعاب الرياضية التنافسية التي يتوفر منها إصدارات لنظام التشغيل أندرويد.

إليك أبرز 6 ألعاب رياضية يمكنك لعبها على نظام أندرويد:

1- لعبة FIFA Soccer:

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تُعتبر هذه اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية على الإطلاق على متجر جوجل بلاي، حيث وصل عدد مرات تنزيلها من المتجر لأكثر من 100 مليون مرة حتى الآن، وهي من إنتاج شركة Electronic Arts الأمريكية المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية.

تتيح لك اللعبة تكوين فريقك المفضل من بين 550 فريق كرة قدم من جميع أنحاء العالم، كما يوجد بها ميزة تُسمى AI Trainer وهي عبارة عن مدرب افتراضي يعتمد على الذكاء الإصطناعي لمساعدتك على تحسين مهارات فريقك، كما أن اللعبة تتطلب اتصال هاتفك الذكي بالإنترنت بشكل مستمر لتتمكن من لعبها.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

2- لعبة PES CLUB MANAGER:

هذه اللعبة من إنتاج شركة تطوير الألعاب اليابانية الشهيرة Konami، وهي تركز على مهارات إدارة فرق كرة القدم بنسبة أكبر من مهارات اللعب الميدانية، لذلك تعتبر مناسبة أكثر للذين يفضلون لعب دور كابتن الفريق الذي يقوم بقيادة اللاعبين، وذلك بعكس ألعاب كرة القدم الأخرى الموجودة في سوق الألعاب الإلكترونية.

في البداية ستقوم بإنشاء النادي واختيار اللاعبين للمشاركة في البطولات، بالإضافة لجلب الرعاة الذين سيقومون بدعم النادي، وهو بالتأكيد منظور مختلف لممارسة لعبة كرة القدم.

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اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

3- لعبة NBA 2K19:

لعبة NBA 2K19 هي لعبة مخصصة لعشاق كرة السلة وهي من إنتاج شركة 2K الأمريكية المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، وقد تم تحسين هذا الإصدار المخصص للهواتف الذكية حيث أصبحت عناصر التحكم باللعبة أكثر سهولة من ذي قبل، ولكن ما ينقص هذه اللعبة هو ميزة تعدد اللاعبين Multiplayer Mode.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

4- لعبة 8 Ball Pool:

هذه اللعبة الكلاسيكية تعتبر من أشهر الألعاب الإلكترونية العالم وهي من إنتاج شركة ميني كليب البريطانية، وقد وصل عدد مرات تنزيلها من متجر جوجل بلاي لأكثر من 100 مليون مرة حتى الآن، وهي عبارة عن محاكاة للعبة البلياردو.

في البداية تقوم بالتدرب لصقل مهاراتك في قسم التدريب باللعبة والذي يعرف بـ Training Arena، وعندما تكون مستعدًا للعب فإنه يمكنك مواجهة المنافسين من جميع أنحاء العالم أو التنافس مع أصدقائك.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

5- لعبة Rugby Manager:

مثلما هو الحال مع لعبة PES CLUB MANAGER فإن هذه اللعبة تركز بشكل أساسي على صقل مهاراتك كمدير للفريق وليس كلاعب، ولذلك فإنك من خلالها ستقوم بإنشاء فريق كرة الرغبي الخاص بك، وتدريب لاعبي الفريق وإعداد إستراتيجية قوية ليتمكن فريقك من الفوز بالبطولة.

توفر لك اللعبة أيضًا إمكانية شراء لاعبين جدد وضمهم لفريقك من خلال نظام مزايدة مخصص لذلك، وكذلك تتيح لك تقديم تدريب فردي متقدم لكل لاعب من لاعبي الفريق، بالإضافة لأداة مخصصة لمساعدتك على إنشاء إستراتيجيات واقعية لخوض المباريات.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.

6- لعبة Grand Mountain Adventure:

هذه اللعبة عبارة عن محاكاة رائعة للعبة التزلج على الجليد وتحتوي على خمسة منتجعات جليدية مخصصة لممارسة هذه الرياضة، ولكن أول منتجع جبلي هو المتاح مجانًا فقط، ويجب عليك الإشتراك لممارسة التزلج في المنتجعات الجبلية الأخرى.

اللعبة بها 10 أنواع مختلفة من تحديات التزلج على الجليد، وتضم ما يصل إجمالًا إلى 70 منافسة، كما تحتوى على محاكاة للظواهر الطبيعية المختلفة مثل الانهيارات الجليدية، ومظاهر الحياة البرية في الثلوج.

اللعبة متوفرة على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميلها وتثبيتها على جهازك من هنا.