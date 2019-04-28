أوبر تخفّض توقعاتها بشأن قيمة الاكتتاب العام المنتظر قريبًا

كشف ملف تنظيمي تقدمت به “أوبر” أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن بقيمة تقل عما كان يأمله العاملون في الشركة بنحو الثلث، أي: بين 80.5 مليار دولار و 91.5 مليار دولار.

ويأتي التقييم – الذي حُدّد في ملف تنظيمي يوم الجمعة – أقل من 120 المئة والعشرين مليار دولار، التي قال المصرفيون الاستثماريون لأوبر العام الماضي إنها سوف تحصل عليها، وأقرب إلى التقييم البالغ 76 مليار دولار الذي حققته الشركة في جولة لجمع التمويل الخاص في عام 2018.

ويعتقد محللون أن التقييم المنخفض يعكس الأداء الضعيف لأسهم الشركة المنافسة لأوبر في الولايات المتحدة – “ليفت” Lyft – بعد الاكتتاب العام الأولي. فقد أنهت أسهم “ليفت” التداول يوم الجمعة بانخفاض قدره 20.5% عن سعر الاكتتاب، وسط شكوك من المستثمرين بشأن طريق الشركة إلى الربحية.

وكانت شركة “ليفت” قد أكملت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 24.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 11 ضعف إيراداتها في عام 2018. وبالمقارنة يظهر أن الحد الأعلى لهدف التقييم الخاص بأوبر يبلغ نحو ثمانية أضعاف الإيرادات التي حققتها في العام الماضي.

ويعتقد محللون أن التخفيضات الأخيرة في الأسعار لكل من أوبر وليفت قد تكون مؤشرًا على تردد المستثمرين في الاستثمار، في نماذج أعمال كثيفة الاستخدام لرأس المال، وغير مربحة للغاية، ثم إنها غير مجربة في هذه المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية.

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وفي الملف التنظيمي، حددت شركة أوبر نطاقًا سعريًا مستهدفًا يتراوح بين 44 و 50 دولارًا للسهم الواحد للاكتتاب العام. وستبيع الشركة 180 مليون سهم في الطرح الأولي؛ لجمع ما يصل إلى 9 مليارات دولار، مع بيع 27 مليون سهم آخر من المستثمرين الحاليين، مقابل 1.35 مليار دولار.

وكانت وكالة رويترز قد توقعت في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري أن تبلغ القيمة الإجمالية لأسهم أوبر المباعة في الاكتتاب العام نحو 10 مليارات دولار.

ويُتوقع أن يصنف طرح أسهم أوبر للاكتتاب العام على أنه الأكبر في الولايات المتحدة منذ طرح شركة “علي بابا” الصينية أسهمها في عام 2014. ويأتي تحديث الملف التنظيمي للاكتتاب في وقت بدأت فيه أوبر جولة لجذب المستثمرين إليها.

وتتوقع أوبر أن تحدد سعر الاكتتاب العام الأولي في 9 أيار/ مايو المقبل لتبدأ التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في اليوم التالي، وفق ما أفادت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.