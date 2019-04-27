تكنولوجيا: سوني تؤكد على خططها لإطلاق الإصدار الجديد من PlayStation في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتخطى شركة سوني إطلاق الإصدار الجديد من وحدة التحكم في الألعاب PlayStation خلال هذا العام، حيث أكدت سوني في تصريحات رسمية على خططها لإطلاق الإصدار الجديد في 2020.

في إطار إعلان سوني عن تقريرها المالي لهذا الربع وأيضاً أهدافها المستقبلية خلال الفترة القادمة، أكدت سوني أيضاً على أن إصدارها الجديد من أجهزة PlayStation لن ينطلق رسمياً قبل شهر أبريل 2020.

كما أكد مراسل وول ستريت في تغريدة على تصريحات سوني حول توقعات أرباح العام المقبل للشركة، حيث أشارت الشركة إلى خططها لدفع إستثماراتها لتطوير الإصدار القادم من وحدات التحكم في الألعاب PlayStation.

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من جانب أخر اشار Mark Cern في تصريحات سابقة أن الإصدار الجديد من وحدات PlayStation لن يتم الكشف عنها خلال هذا العام لكن قد تظهر اللمحات الأولى عن وحدة التحكم في نهاية هذا العام.

يذكر أن العديد من الشركات تتجه إلى تطوير الخدمات المميزة لبث الألعاب خلال هذا العام، فإلى جانب خدمة مايكروسوفت لبث الألعاب، تستعد جوجل أيضاً لإطلاق خدمة بث الألعاب الجديدة، كما تستعد Nintendo أيضاً لإطلاق إصدارها الجديد من وحدة الألعاب Switch.

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