Nokia تخسر المال في الربع الأول من هذا العام بسبب عدم جنيها الثمار بعد من إستثمارات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Nokia بدأت العام 2019 بشكل سيء، فقد أظهرت النتائج المالية للربع الأول من العام 2019 أن الشركة الفنلندية تكبدت خسارة كبيرة على عكس الربع الأول من العام الماضي.

سجلت الشركة خسارة مفاجئة بلغت 254 مليون يورو في الربع الأول من العام 2019 مع العلم بأنها حققت أرباحًا بقيمة 46 مليون يورو في الربع الأول من العام 2018. وهذا نتيجة لإستثمارات شركة Nokia في تكنولوجيا 5G، وهي الإستثمارات التي لم تبدأ شركة Nokia بعد بجني ثمارها منها. وتعتبر شركة Ericsson السويدية و Huawei الصينية من المنافسين الرئيسيين لشركة Nokia في قطاع 5G، وبما أن الشركة الصينية تتعرض للمضايقات على جميع الجبهات بسبب المخاوف الأمنية، فقد تكون هذه فرصة كبيرة لشركة Nokia. إنها تحت ضغط كبير لتقديم أداء أفضل في قطاع 5G في النصف الثاني من هذا العام.

يبحث العديد من العملاء الآن عن موردين آخرين لمعدات 5G بعدما أصبحت شركة Huawei خارج الصورة في بعض البلدان حول العالم، لذلك تحتاج Nokia إلى إغتنام الفرصة. ومع ذلك، يتعين على الشركة الفنلندية استثمار مبلغ كبير من المال وجني الفوائد على المدى الطويل. لذلك في الواقع، وضع Huawei بالكامل يضع الكثير من الضغط على Nokia على المدى القصير، ولكن يجب أن يكون مفيدًا في الأشهر القادمة.

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وعلاوة على ذلك، تُلقي شركة Nokia باللوم في هذه الخسائر على الفشل في تأمين صفقة صافية بقيمة 200 مليون يورو تتعلق بمعدات 5G في أمريكا الشمالية لتكون أحد الجناة في الخسارة التي تكبدتها الشركة في الربع الأول من هذا العام.