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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا ..جوجل تزيل 100 تطبيق خبيث وناسا ترسل رماد قطة للفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث، بداية من ظهور دراسة تؤكد أن إصلاح الخوارزميات أو تقنية تعلم الآلة، لن تكون قادرة على التصدى للأخبار الكاذبة، كذلك تقرير حول أن عام 2070 سيشهد ارتفاع عدد حسابات الأموات على الأحياء بفيس بوك، وغيرها من الأحداث، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

دراسة: إصلاح الخوارزميات لن يحد من الأخبار المزيفة على السوشيال ميديا

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2070 يشهد ارتفاع عدد حسابات الأموات على الأحياء بفيس بوك
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ناسا تكتشف انهيار أرضي غامض بالقرب من بركان بالمريخ

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جوجل تزيل 100 تطبيق تابع لمطور صينى من "بلاى ستور" بسبب التجسس
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لأول مرة.. موظف سابق في وكالة ناسا يكشف عن خطته لإرسال رماد قطته للفضاء

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فيس بوك يعتقد أن حفظ بيانات المستخدمين فى الدول قد يكون محفوف بالمخاطر
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لغز الشعاب المرجانية.. حقيقة الهالات المضيئة التى يمكن رؤيتها من الفضاء

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2070 يشهد ارتفاع عدد حسابات الأموات على الأحياء بفيس بوك

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