تكنولوجيا: بالأرقام.. في 2022 توقع استبدال البشر بالروبوتات فى أماكن العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتدى الاقتصادى العالمى فى آخر تنبؤات له عن مستقبل الوظائف، أن تحل الروبوتات و الذكاء الاصطناعي وغيرها من أشكال العمل الآلية "الأتمتة" على تغيير مكان العمل بشكل جذري خلال السنوات الأربع القادمة .
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحلول عام 2022 نتوقع أن:
- الوظائف المتوقع هجرها: 75 مليون
- الوظائف المتوقع إنشاؤها: 133 مليون
- حصة القوى العاملة التي تتطلب إعادة أو رفع المهارات: 54 %
- الشركات التي تتوقع خفض القوى العاملة الدائمة: 50 %
- الشركات التي تتوقع توظيف متخصصين متعاقدين: 48 %
- الشركات التي تتوقع نمو القوى العاملة: 38 %
- الشركات التي تتوقع التشغيل الآلي للقوى العاملة: 28%
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