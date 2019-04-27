شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. في 2022 توقع استبدال البشر بالروبوتات فى أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتدى الاقتصادى العالمى فى آخر تنبؤات له عن مستقبل الوظائف، أن تحل الروبوتات و الذكاء الاصطناعي وغيرها من أشكال العمل الآلية "الأتمتة" على تغيير مكان العمل بشكل جذري خلال السنوات الأربع القادمة .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحلول عام 2022 نتوقع أن:

- الوظائف المتوقع هجرها: 75 مليون

- الوظائف المتوقع إنشاؤها: 133 مليون

- حصة القوى العاملة التي تتطلب إعادة أو رفع المهارات: 54 %

Advertisements

- الشركات التي تتوقع خفض القوى العاملة الدائمة: 50 %

- الشركات التي تتوقع توظيف متخصصين متعاقدين: 48 %

- الشركات التي تتوقع نمو القوى العاملة: 38 %

- الشركات التي تتوقع التشغيل الآلي للقوى العاملة: 28%