تكنولوجيا: نوكيا تقدم تقنية الصوتيات OZO في هاتف Oppo Reno الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة نوكيا عن دمج تقنية تسجيل الصوتيات OZO في إصدار Oppo الذي أعلن عنه مؤخراً Reno، حيث جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر نوكيا الذي عقد للإعلان عن تقريرها المالي لهذا الربع.

لم تحقق شركة نوكيا الفنلندية آداء جيد خلال الربع الأول من 2019، حيث أعلنت الشركة عن تقريرها المالي الذي أكد على المستوى الضعيف في آداء الشركة.

من جانب أخر أكدت نوكيا على الآداء المميز في قسم التقنيات الذي قدم في الآونة الأخيرة تقنية تسجيل الصوتيات التي تعرف ب OZO في هاتف Oppo الأخير Reno، حيث تعد إحدى التقينات المميزة في الهاتف التي لم يتم الإعلان عنها من قبل Oppo عند التسويق للهاتف، حيث ركزت Oppo بشكل أكبر على التسويق لتقنية التصوير في الهاتف.

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وتأتي تقنية OZO من نوكيا بأداء مميز يدعم إلتقاط صوتيات بأعلى جودة في دائرة نصف قطرها 360 درجة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية تستخدم من Oppo في الهاتف لثقل ميزة تسجيل الصوتيات أثناء تسجيل الفيديو مع ميزة التكبير.

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