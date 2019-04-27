iPad Pro المتوافق مع شبكات 5G قد لا يصل حتى العام 2021، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. وبناءً على عادات آبل، فشركة آبل تميل إلى جلب الميزات الجديدة لهواتف iPhone أولاً قبل جلبها في النهاية إلى لوحيات iPad. ورأينا شركة آبل تقوم بذلك في الماضي مع Touch ID و Face ID، وقد يكون هذا هو الحال بالنسبة لـ 5G أيضًا.

لسوء الحظ، يبدو أن أول جهاز iPad متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G قد لا يصل حتى العام 2021. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مجلة Economic Daily News يستند على أقوال المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يقترح بأن تقنية 5G قد لا تصل إلى لوحيات iPad إلا بعد عامين. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في الإستمتاع بسرعات 5G على جهاز iPad، فسيكون أفضل رهان هو إستخدام هاتف ذكي يدعم شبكات 5G كنقطة إتصال ( Hotspot ).

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يعتقد المحلل Ming-Chi Kuo بأنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بجلب نوع جديد من اللوحات الأم إلى لوحيات iPad القادمة في وقت لاحق من هذا العام، مع فكرة أنها ستساعد على تقليل فقدان الإشارة وتحسين أداء الشبكات. ويبدو أن هذا يمثل بداية لشركة آبل لجلب تقنية 5G إلى تشكيلة iPad. قد يكون من المخيب للآمال بعض الشيء للمستهلكين الإضطرار إلى الإنتظار لعامين إضافيين للحصول على جهاز iPad متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن لا تزال تقنية 4G LTE سريعة للغاية، لذلك سيكون من المناسب الإنتظار لبضع سنوات إلى حين أن تصبح تكنولوجيا 5G ناضجة بما فيه الكفاية.