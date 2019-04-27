Xiaomi BlackShark 2 يتخطى إختبارات الصلابة بنجاح، ولكنه لم يخرج من دون التعرض لبعض الخدوش

فاطمة أيت طالب - دبي - الفيديو الأحدث من قناة JerryRigEverything على اليوتيوب يتمحور حول هاتف الألعاب Xiaomi BlackShark 2 الأحدث من شركة Xiaomi. وعلى الرغم من أنه يتم وصفه من قبل العديد من الأشخاص بهاتف الألعاب المنخفض التكلفة، فهو ليس هاتفًا متدنيًا أو متوسطًا، فهو يأتي بأحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم كما أنه يضم تصميم متين للغاية.

يؤكد إختبار الخدش أن الواجهة الأمامية وبعض أجزاء الواجهة الخلفية مصنوعة من الزجاج بينما تم تصنيع الباقي من المعدن. وعلى الرغم من أن بعض الأجزاء في هذا الهاتف مصنوعة من المعدن، فليس من السهل خدشه، ولكن في حالة إنخدش بالفعل، فالأخاديد تصبح بارزة جدًا. نعم، أزرار الهاتف مصنوعة أيضًا من المعدن.

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ومن المثير للإهتمام أن نجد قارئ بصمات الأصابع الموجود في الشاشة يعمل من دون عيوب حتى إذا كانت الشاشة مخدوشة بشدة.

في إختبار الثني النهائي، يمكنك أن ترى من خلال الفيديو أعلاه أنه حتى لو تم تطبيق ضغط كبير على الهاتف، فإن هيكله لا ينحني. ولعل حقيقة أنه مصنوع بالكامل من الألومنيوم يمنح الهاتف سلامة هيكلية أفضل. لذلك على الرغم من سعره المنخفض نسبيًا، يثبت الهاتف Xiaomi BlackShark 2 أنه يستحق مقارعة كبار السوق.