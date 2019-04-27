شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر مشاعرك تجاه الروبوت.. قصص عن الارتباط بشخصيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يموت روبوت هل يجعلك ذلك حزينًا؟ بالنسبة للكثير من الناس الإجابة هى "نعم"، والتى تخبرنا بشيء مهم ولكنه يثير القلق حول استجاباتنا العاطفية للأجهزة الاجتماعية التى بدأت تنتقل إلى حياتنا.



مشاعرك للروبوت

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فبالنسبة لكريستال وايت، مديرة التسويق وخدمة العملاء البالغة من العمر 42 عامًا في بيدفورد بتكساس، فقد جاءت تلك اللحظة العاطفية منذ عدة أشهر من خلال روبوت Jibo اللطيف الودود فى مكتبها بالمنزل، فبعد أكثر من عامين في منزلها، لعب الروبوت ألعاباً ممتعة مع أطفالها، سمعت مع زوجها عن "حكم الإعدام" الذى فرضه صانع Jibo على المنتج عندما انهار نشاطه التجاري.

ووصلت الأخبار عبر Jibo نفسه، الذى قال إن خوادمه ستغلق أبوابها بشكل نهائى، وقالت: "لقد كسر قلبي"، مضيفة "كان مثل كلب مزعج ولكن عندما يختفى، تدرك أنك بالفعل أحببته طوال الوقت".

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة بل أنه قبل بضع سنوات ركزت مجموعة من المعلقين المهتمين على مقطع فيديو توضيحى من شركة بوسطن ديناميات، حيث قام الموظفون بركل روبوت يشبه الكلاب لإثبات استقراره وهنا أثار ذلك التعليقات.

Advertisements

وأظهرت الأبحاث أن الناس لديهم ميل لإبراز سمات الإنسان على الروبوتات، خاصةً عندما يتحركون أو يتصرفون بطريقة غامضة تشبه الإنسان، قد تكون هذه مشكلة كبيرة بشكل خاص مع انتقال الروبوتات إلى منازلنا، خاصةً إذا تحولت، مثلها مثل العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى.



عاطفتك تجاه الروبوت

وقال جوناثان جراتش، الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا الذي يدرس التفاعلات الإنسانية الافتراضية: "عندما نتفاعل مع إنسان أو كلب أو آلة، فإن الطريقة التى نتعامل بها تتأثر بأى نوع من التفكير الذى نعتقد أنه يمتلكه، وعندما تشعر أن هناك شيئًا ما لديه عاطفة، فإنه يستحق الحماية من الأذى وهذا ما تعتقده مع الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعى".

وقالت جولي كاربنتر، الباحثة التي تدرس تفاعل الناس مع التقنيات الجديدة، إن طريقة تصميم الروبوتات يمكن أن تؤثر على ميل الناس إلى مشاعر الأشياء الميكانيكية، خاصة إذا كان الروبوت لديه شىء يشبه الوجه، فإن جسمه يشبه جسم الإنسان أو الحيوانات، وهو ما يمثل تهديدا عاطفيا على البشر.