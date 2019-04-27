شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع واتس آب من استهلاك المساحة التخزينية لهاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن إنكار أن واتس آب هو أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا لمستخدم الهواتف الذكية فى وقتنا الحالى، فعلى مر السنين، أصبح نظام المراسلة الفورية هو النظام الأساسى لإرسال ليس فقط الرسائل، ولكن أيضًا جهات الاتصال والمواقع والمستندات والثانى الأكثر شيوعًا - الصور ومقاطع الفيديو.

لكن المشكلة الأكبر التى تواجه المستخدمين هى أن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بواتس آب تشغل جزءًا كبيرًا من مساحة تخزين هاتفك الذكى، خاصة إذا لم تكن معتادًا على تنظيف البريد غير الهام من مكتبة الوسائط الخاصة بك.

ويقوم WhatsApp، افتراضيًا، بتنزيل أى فيديو أو صورة تتلقاها تلقائيًا على الدردشات ، ولكن إذا قمت بتعطيلها ، فستتاح لك فرصة للتحكم فى ما يتم تنزيله ، وبالتالى يمكنك التحقق من واجهة تخزين الهاتف الذكى. إذا كنت تتساءل كيف يمكنك التوقف عن حفظ وسائط WhatsApp فى معرض هاتفك ، فاتبع الخطوات التالية:

لمنصة أندرويد:

- قم بفتح تطبيق واتس آب.

- اضغط على الـ 3 نقط الموجودة فى أعلى اليمين.

- اذهب إلى الإعدادات.

-اضغط على Chats.

- ابحث عن خيار Media Visibility.

- قم بتعطيل الخيار الموجود أمامها.

سيتوقف تطبيق واتس آب عن التنزيل التلقائى للوسائط فى معرض هاتفك الذكى.

لهواتف أيفون:

- افتح تطبيق واتس آب.

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- اضغط على خيار "الإعدادات" من أعلى اليمين.

-اضغط على Chats.

- ابحث عن خيار Save to camera roll.

- قم بتعطيل الخيار.

* أما للمستخدمين الذين يفضلون توفير باقة الإنترنت، فيمكنهم التحكم فى طريقة تحميل صور وفيديوهات واتس آب كما يلى:

- قم بفتح واتس آب.

- اضغط على خيار الإعدادات فى أعلى اليمين.

- اذهب إلى Data and Storage Usage.

- يمكن للمستخدم بعد ذلك تحديد متى يمكن لواتس آب تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات تلقائيًا.

-اضغط على كل نوع من أنواع الوسائط ، واختر Never ،أو Wi-Fi ، أو Cellular.