تكنولوجيا: Tobii تطور تقنية تعقب العين لدعم خصوصية المستخدم بشكل أفضل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Tobii على تطوير تقنية تعقب العين لتكون بآداء وفعالية أكبر لدعم خصوصية المستخدم، حيث تدعم التقنية الآن تعتيم الشاشة أجهزة الحاسب عند إبتعاد المستخدم عنها.

لا شك أن تقنية Tobii لتعقب عين المستخدم واحدة من التقنيات المميزة التي تتطور بشكل سريع في الآونة الأخيرة، لتقدم Tobii بها للمستخدمين مميزات أكثر لدعم العديد من المهام.

وتوجه شركة Tobii الآن تقنية تعقب العين لحماية خصوصية المستخدمين وأيضاً توفير الطاقة في الأجهزة، حيث تأتي المهام الجديدة لهذه التقنية برؤية عملية مع إصدار جديد من برمجيات Aware الخاصة بالشركة، والتي تحقق الإستفادة من مهام كاميرة Windows Hello، لتعتيم شاشة الجهاز عند الإبتعاد عنها لمنع أي شخص من إختراق خصوصيتك عند الإبتعاد عن جهازك.

وتأتي الميزة الجديدة لتعتيم الشاشة لتوفير الطاقة في الأجهزة أيضاً في حالة عدم الإستخدام، كما ستدعم الميزة المستخدم بمجموعة من البيانات حول وقت تنشيط الشاشة، إلى جانب وقت إستراحة الشاشة أيضاً.

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يذكر أن Tobii قدمت عرض عملي لكفاءة برمجيات Aware الجديدة في جهاز Yoga A940 الكل في واحد من لينوفو، كما أكدت Tobii أن البرمجيات لن تقتصر على جهاز واحد فقط بل أنها تأتي لدعم الكثير من المستخدمين على مختلف الأجهزة.

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